Homola je po Abú Zabí na 3. mieste priebežného poradia seriálu TCR

Abú Zabí 21. januára (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Matej Homola skvelým spôsobom odštartoval kalendárny rok 2018. V úvodných pretekoch seriálu TCR Middle East v Abú Zabí skončil na druhom mieste. V druhej jazde obsadil štvrtú priečku a po prvom z troch podujatí tak figuruje na výbornej tretej pozícii priebežného hodnotenia.



Na okruhu Yas Marina v Spojených arabských emirátoch štartoval Homola do prvej jazdy s Volkswagenom Golf GTi TCR DSG talianskeho tímu Pit Lane Competizioni z tretieho miesta, ktoré si vyjazdil v piatkovej kvalifikácii. Štart sa mu vydaril a hneď sa dostal na 2. miesto. Veľa nechýbalo a mohol sa dostať do vedenia. "Táto verzia Golfu má DSG prevodovku, s ktorou som už nejazdil pekných pár rokov, tak si na ňu trochu zvykám. Mohol som ísť aj do čela, no mal som tam pri jednom radení problém, no aj druhé miesto bolo fajn. Snažil som sa celé preteky držať Altoého, no na rovinkách a v rýchlych zákrutách mi utekal. Aj keď som ho v pomalej pasáži dobehol, tak nebolo možné zaútočiť. Takže musím byť spokojný, lebo som dosiahol maximum," uviedol Homola v tlačovej správe.



V druhej jazde štartoval z ôsmeho miesta a čakalo ho množstvo predbiehania. Auto sa však správalo odlišne, ako v prvých pretekoch. Inžinieri sa rozhodli znížiť tlak v pneumatikách, no žiadny pozitívny efekt sa nedostavil a auto bolo výrazne nedotáčavé. "Nemal som šťastie pri výbere miesta pri mnohých útokoch, preto som išiel dopredu trochu pomalšie, ako som čakal. Potom som mal kontakt s Altoém a narušilo mi to geometriu prednej nápravy. No bojoval som, čo to dalo a napokon som bol na 4. mieste. Aspoň som získal solídnu porciu bodov a množstvo cenných skúseností. O týždeň nás čaká 2. kolo blízkovýchodného TCR v Dubaji, tak verím, že aj tam nadviažem na tieto výsledky," dodal.