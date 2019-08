Homola získal v Nemecku 21 bodov

Priebežné poradie TCR series: 1. Josh Files (V. Brit.) 254 bodov, 2. Luca Engstler (Nem.) 176, 3. Julien Briché (Franc.) 166, 4. Matej HOMOLA 162, ... 30. Martin RYBA (obaja SR) 8.



Oschersleben 4. augusta (TASR) - Slovenský jazdec Matej Homola získal na víkendových pretekoch seriálu TCR 21 bodov do celkového poradia. V prvých pretekoch na nemeckom okruhu v Oscherslebene obsadil 6. miesto, druhé však nedokončil. V priebežnom poradí mu patrí 4. miesto so štvorbodovou stratou na tretiu priečku.Kvalifikácia do prvých pretekov sa Homolovi nevydarila podľa predstáv. Obsadil v nej až 13. miesto, napriek tomu sa v samotných pretekoch prepracovali na lichotivejšiu 8. priečku. Pri jednom z predbiehacích manévrov došlo k poškodeniu zadného kolesa, Homola však napriek tomu dokončil preteky. Po pretekoch došlo ešte po penalizácii Nelsona Panciaticiho a Andreasa Bäckmana a slovenský pretekár sa tak posunul na 6. priečku a v celkovom poradí mu patrila 3. priečka.Z 13-tej priečky štartoval aj do druhých pretekov. Tie však nedokončil. "," konštatoval Homola, ktorý má síce na vedúceho Josha Filesa priepastnú stratu 92 bodov, na druhého v poradí Lucu Engstlera iba 13. "."