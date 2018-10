Jakeš sa chystá na Dakar, v Maroku skončil na druhom mieste

Jakeš vynechal uplynulú edíciu najslávnejšej vytrvalostnej rely na svete, v roku 2013 skončil v celkovom hodnotení svojej kategórie na štvrtej pozícii.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Ivan Jakeš sa chystá na návrat na Rely Dakar. V októbrovej generálke, ktorou bolo podujatie Rally Raid Hearts of Morocco, obsadil v kategórii motocyklov druhé miesto. Po viac než osemnástich hodinách súťaženia zaostal za víťazným Španielom Juanom Pedrerom Garcíom len o päť minút, odstupy ďalších súperov presiahli dve hodiny.



"Rok som nejazdil v púšti, takže som si potreboval predovšetkým osvetliť navigáciu. Napriek tomu som bol rýchly, aj motorka sa javí dobre. Po predchádzajúcom Dakare som sa necítil najlepšie, ale teraz som pripravený," zhodnotil čerstvo 45-ročný Jakeš v tlačovej správe.



Teraz musí absolvovať logistickú časť Dakaru, čaká na neho presun všetkých vecí loďou do Južnej Ameriky. Štyridsiaty prvý ročník sa uskutoční od 6. do 17. januára v Peru, prvýkrát v histórii sa Dakar bude konať iba v jednej krajine. Štart aj cieľ je v hlavnom meste Lima.



Jakeš vynechal uplynulú edíciu najslávnejšej vytrvalostnej rely na svete, v roku 2013 skončil v celkovom hodnotení svojej kategórie na štvrtej pozícii: "Všetkým som už dokázal, že viem jazdiť na čele, že viem vyhrať etapu. Méty sú najvyššie."