Miroslav Konôpka chce opäť štartovať na 24-hodinovke Le Mans

Konôpka mal ešte koncom septembra štartovať vo finále International GT v Barcelone, kde je priebežne vo svojej triede druhý a mal šancu stať sa aj jej víťazom.

Orechová Potôň 2. októbra (TASR) - Najskúsenejší slovenský automobilový jazdec vo vytrvalostných pretekoch Miroslav Konôpka túži na záver svojej kariéry zopakovať štart na 24-hodinovke Le Mans. V roku 2017 bol práve jeho ARC Bratislava prvý rýdzo slovenský tím, ktorý na tomto prestížnom svetovom podujatí štartoval. Účasť si vybojoval v sérii pretekov Asian Le Mans.



"Práve v uplynulej sezóne sme skončili v ázijskej sérii v našej triede na 3. mieste, na tohtoročný Le Mans sme neprešli cez výberovú komisiu. Le Mans je akýsi Mont Everest v motošporte. Najmä, keď sa týka pretekára zo Slovenska," pripomenul na tlačovej konferencii na Slovakia Ringu tohtoročnú sezónu 56-ročný pretekár. "Bolo to pre nás veľké sklamanie, lebo na Le Mans vybrali niekoľko tímov, ktoré skončili za nami. Je v tom ale aj kus politiky, tak to treba brať. Z pohľadu Slovenska sme málo zaujímavý partner. Vtedy som sa rozhodol, že sa na to už vykašlem a budem sa venovať iným sériám a pretekom. Debatoval som o tom s mnohými ľuďmi, aj so šéfmi ázijskej série Le Mans. Napokon ma prehovorili, aby som sa o štart pokúsil ešte raz. Mám už vek, kedy si nemôžem robiť plány na päť rokov dopredu, žiaľ, na Slovensku je po mne dosť veľká diera. Nevidím žiadneho jazdca, ktorý by sa o niečo podobné pokúšal."



Aj preto Miroslav Konôpka bude v nadchádzajúcej sezóne 2018/2019 opäť štartovať v sérii pretekov Asian Le Mans, aby si vybojoval účasť na 24-hodinovke v Le Mans. "Urobili sme pre to maximum v príprave, technicky aj jazdecky. Spolu so mnou budú štartovať veľmi rýchly Kang Ling, 21-ročný čínsky chalan zo Šanghaja, s ktorým som jazdil Blancpain sériu v Monze. Tretí do partie je Angličan Darem Burke, jazdil so mnou v sezóne 2016/2017. Obaja sú dobrí, bezpeční jazdci. Aký bude výsledok, to je otáznik, ale sme pripravení urobiť všetko pre to, aby sme sa dostali na Le Mans 2019. Aby zasa na okruhu viala slovenská vlajka a znela slovenská hymna."



M. Konôpka mal ešte koncom septembra štartovať vo finále International GT v Barcelone, kde je priebežne vo svojej triede druhý a mal šancu stať sa aj jej víťazom. "Žiaľ, práve pre nadchádzajúcu ázijskú sériu sa chcem dať zdravotne dokopy, nechal som si operovať pravé rameno, s ktorým som mal dlhšie problémy. Barcelonské finále som preto obetoval."



Prvé preteky Asian Le Mans 2018/2019 sa uskutočnia v čínskom Šanghaji 23. - 25. novembra 2018. "Kontajner do Ázie s potrebnou výbavou je už na ceste," informoval M. Konôpka, ktorý v závere tlačovej konferencie pri slávnostnej torte oslávil vzácne jubileum. "Keď som hodnotil tohtoročnú sezónu, zistil som, že som získal celkove 50 titulov národného šampióna na Slovensku, v Poľsku, Česku, či Maďarsku. Cítim, že už to stačilo, asi by to už malo zostať na čísle päťdesiat. Nechám šancu mladším." Zo spomínanej päťdesiatky získal M. Konôpka titul majstra Slovenska 28-krát.