Neuville je po piatku na čele Rely Portugalska, Ogier havaroval

Matosinhos 19. mája (TASR) - Belgický jazdec Thierry Neuville na Hyundai I20 C sa usadil na čele Rely Portugalska, šiesteho podujatia tohtoročného seriálu MS WRC. Po piatkovej etape viedol s náskokom 17,7 sekundy pred Britom Elfynom Evansom na Forde Fiesta, priebežná tretia pozícia patrila Španielovi Danielovi Sordovi na Hyundai I20 C. (+24,3).



Úradujúci päťnásobný majster sveta Sébastien Ogier prišiel o šancu na rekordné šieste víťazstvo na portugalskej rely, v piatej rýchlostnej skúške skončil so svojím fordom mimo trate a do zostávajúcich štyroch testov piatkového programu už nezasiahol. Francúz síce mohol v sobotu v pretekoch pokračovať, ale už s veľkou stratou.