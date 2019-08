Motokrosový pretekár Šikyňa je po Imole na 22. mieste v poradí MS

Do konca šampionátu absolvuje ešte tri preteky.

Imola 19. augusta (TASR) - Slovenský motokrosový pretekár Richard Šikyňa obsadil na víkendových pretekoch v talianskej Imole 14. miesto. Po 15. podujatí seriálu majstrovstiev sveta FIM MXGP Motocross je tak na 22. priečke priebežného poradia. Do konca šampionátu absolvuje ešte tri preteky.



Pretekár českého tímu JD Gunnex KTM Racing team štartoval po sobotnej kvalifikácii zo 17. priečky. Prvá jazda sa pre neho predčasne skončila po kolízii a poškodení motocykla. Technické problémy sa mu nevyhli ani v druhej, napriek nim však obsadil 14. priečku. Do priebežného poradia si pripísal 7 bodov a patrí mu 22. pozícia.



"Do prvej jazdy som mal dobrý štart. Po dvoch zákrutách mi niekto zozadu skočil do motorky a zničil ju tak, že som musel hneď odstúpiť. Do druhej jazdy som sa tešil, štart mi však vôbec nevyšiel. Mali sme menšie problémy so spojkou a tak mi pri štarte prešmykla. Potom som to zo spodných priečok dotiahol na 14. miesto. Na začiatku som sa trochu trápil, ale počas jazdy som chytil dobrý rytmus a na trati som sa cítil dobre. Už sa neviem dočkať budúceho víkendu na MXGP vo Švédsku," uviedol Šikyňa v tlačovej správe.