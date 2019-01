Svitko ľutuje, že nemohol dokončiť Dakar

Najúspešnejší Slovák v histórii Dakaru si reálne trúfal na umiestnenie medzi najlepšími.

Bratislava 20. januára (TASR) - Slovenského motocyklistu Štefana Svitka mrzí, že svoj jubilejnú desiatu Rely Dakar nedokončil. Trúfal si na umiestnenie v Top 5, no z prestížneho podujatia musel odstúpiť počas ôsmej etapy pre technické problémy. Po návrate na Slovensko ho čaká krátky oddych a potom sa už začne pripravovať na novú sezónu, na Dakar sa chce vrátiť aj na budúci rok.



"Po päťdesiatich kilometroch etapy mi začala motorka vynechávať, no veril som, že na 'tankovačke' po 160 km to dám do poriadku. Vymenil som sviečku a vstrekovanie. Naštartoval som a po päťsto metroch mi to zase 'zdochlo'. Opäť sa mi ju podarilo naštartovať, prešiel som rovnaký úsek a stalo sa to zase. Asi po kilometri som motorku nenaštartoval už vôbec a vedel som, že je zle."



"Ešte som skúsil opraviť a poprepájať palivový systém, ale nepomohlo nič. Je to škoda, pretože som bol doteraz asi najlepšie pripravený a musel som odstúpiť, aj keď som žiadnu chybu neurobil. Verím ale, že všetko zlé je na niečo dobré," povedal na nedeľňajšej tlačovej konferencii Svitko, ktorý tak nedokončil svoj jubilejný desiaty Dakar.



V priebehu a po 8. etape sa objavili správy, že 36-ročný Slovák nedokončil "púštne dobrodružstvo" pre pád a vrtuľník ho následne musel so zraneniami transportovať do nemocnice, "Funguje to tak, že pre každého jazdca, ktorý odstúpi, príde vrtuľník a dopraví ho do nemocnice. Tá správa, ktorá vyšla, bola neúplná. V nemocnici som teda bol, ale bez zranení," ozrejmil Svitko.



Najúspešnejší Slovák v histórii Dakaru si reálne trúfal na umiestnenie medzi najlepšími. "Viem, že na keby sa nehrá, ale mal som na piate miesto. To obsadil Američan Andrew Short, s ktorým sme sa počas etáp doťahovali, raz som bol ja pred ním, inokedy zase on predo mnou. Počas prvých dvoch dní mi tí prví štyria ušli, boli veľmi rýchli a na nich som určite nemal."



"Na pieskových dunách som prakticky vôbec necítil únavu, kondične to bolo výborne. Zo začiatku mi chýbala rýchlosť, postupom času sa to však zlepšovalo. Mrzí ma, že sa to takto skončilo," doplnil Svitko, pre ktorého zostáva najlepším výsledkom celkové druhé miesto z roku 2016. Vlani preteky takisto nedokončil pre poranenie ramena pri páde v desiatej etape.



Úspešný motocyklista sa po krátkom oddychu začne pripravovať na novú sezónu. "Približne dva týždne budem mať voľno a v marci ma čakajú prvé preteky cross country v Borskom Mikuláši. Do troch týždňov príde technika, urobíme s tým poriadky a pôjdeme trénovať na moje obľúbene trate do Talianska. Určite sa chcem na Dakar vrátiť."