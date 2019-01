Mourinho bude pracovať ako analytik pre BeIN Sports

Mourinho bude napríklad analyzovať duel anglickej Premier League medzi Arsenalom Londýn a Chelsea, ktorý sa hrá 19. januára.

Paríž 11. januára (TASR) - Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho si po predčasnom konci v Manchestri United už našiel prácu. Podľa agentúry AFP bude pracovať ako futbalový analytik pre televíznu stanicu BeIN Sports.



Mourinho bude napríklad analyzovať duel anglickej Premier League medzi Arsenalom Londýn a Chelsea, ktorý sa hrá 19. januára, a pre strednovýchodnú verziu stanice aj zápas Kataru so Saudskou Arábiou na Ázijskom pohári (17. januára). Päťdesiatpäťročného kouča prepustilo vedenie United v decembri po najhoršom vstupe "červených diablov" do sezóny od roku 1990.



"Jose je jeden z najslávnejších futbalových trénerov všetkých čias. Dúfame, že jeho expertné analýzy a charizmatickú osobnosť ocenia milióny našich divákov," uviedol v tlačovej správe hovorca spoločnosti beIN.



Mourinha spájali médiá pôvodne s návratom do Benficy Lisabon, no "The Special One" pre denník Correio da Manha uviedol, že táto ponuka ho neláka.