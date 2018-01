Mourinho nenominoval Mchitarjana na ligový zápas proti Stoke

Čoskoro 29-ročný rodák z Jerevanu je súčasťou kádra Manchestru United od júla 2016.

Manchester 15. januára (TASR) - Arménsky futbalista Henrik Mchitarjan nefiguroval na zápasovej súpiske Manchestru United v pondelkovom zápase Premier League proti Stoke City.



Tréner "červených diablov" José Mourinho má pochybnosti o Mchitarjanovej budúcnosti v klube. "Klamal by som, keby som povedal, že ide iba o taktické rozhodnutie. Vybrali sme hráčov, ktorí majú v hlave iba Manchester United. Urobili sme to najlepšie pre neho aj pre nás, kým existujú tieto pochybnosti," povedal Mourinho pred zápasom so Stoke.



