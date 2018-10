Mourinho nerozmýšľa nad návratom do Realu Madrid

V tomto okamihu rozmýšľam iba nad Manchestrom United. Teším sa, že naplním moju zmluvu a rád by som tu zostal aj po jej vypršaní, cituje slová 55-ročného Mourinha internetový portál bbc.co.uk.

Manchester 22. októbra (TASR) - Tréner Jose Mourinho je šťastný v anglickom futbalovom klube Manchester United. Portugalský kouč týmto vyjadrením reagoval na špekulácie o návrate do Realu Madrid.



"V tomto okamihu rozmýšľam iba nad Manchestrom United. Teším sa, že naplním moju zmluvu a rád by som tu zostal aj po jej vypršaní," cituje slová 55-ročného Mourinha, ktorého kontrakt s anglickým klubom vyprší v roku 2020, internetový portál bbc.co.uk.



Podľa medializovaných informácií by vedenie "bieleho baletu", ktorý sa momentálne ocitol v kríze, nahradilo Julena Lopeteguiho práve Mourinhom.