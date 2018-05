Možnému nevyšiel zápas o svetový titul WKN, zastavilo ho zranenie

Definitívny klinec do rakvy nádejí 27-ročného Slováka zatĺkla vo štvrtom kole hlboká tržná rana nad pravým okom, ktorá mu neumožnila pokračovať v zápase.

Varšava 25. mája (TASR) - Slovenský profesionálny kickboxer Tomáš Možný neuspel v piatok večer v súboji o svetový titul organizácie WKN v superťažkej hmotnostnej kategórii. Na turnaji Boxing Night 14 vo Varšave podľahol domácemu Tomasovi Szararovi technickým KO v 4. kole po tom, čo pre zranenie nemohol pokračovať v boji.



Do zápasu na futbalovom Národnom štadióne vstúpil aktívnejšie domáci bojovník, ktorý od úvodu zaujal stred ringu. Možný ho nechal pracovať, snažil sa profitovať zo značnej váhovej i výškovej prevahy (202 cm, 115 kg oproti 190 cm, 105 kg) a kontrovať z ústupu, jeho súper však umne skracoval vzdialenosť a vytváral na Slováka neustály tlak. Až v závere prvého kola predviedol Možný nebezpečný kop z otočky, ktorý však Szarara bez problémov ustál. Podobný priebeh malo aj druhé a tretie z piatich vypísaných kôl. Poliak nepoľavil v aktivite, bodoval údermi aj kopmi a strážil si skôr sporadické výpady zástupcu Body Gymu Poprad.



Definitívny klinec do rakvy nádejí 27-ročného Slováka zatĺkla vo štvrtom kole hlboká tržná rana nad pravým okom, ktorá mu neumožnila pokračovať v zápase. Možný, prvý a zatiaľ jediný slovenský zástupca v najprestížnejšej kickboxerskej organizácii Glory, tak neuspel ani v druhom vzájomnom meraní s Poliakom. "Tá rana bola naozaj veľká, hneď po zápase zobrali Tomáša na šitie. Sme samozrejme sklamaní, mali sme natrénované, žiaľ taký je šport. V rohu sme ho nabádali, že musí viac boxovať, inak prehrá. Neboxoval síce zle, v úderoch bol presný, avšak početnosť úderov súpera bola oveľa vyššia. Nedá sa nič robiť, oddýchneme si a ideme ďalej," uviedol pre TASR na adresu svojho zverenca tréner Lukáš Body.



V hlavnom zápase varšavského večera sa mal predstaviť Mariusz Wach, niekdajší vyzývateľ Vladimira Klička v súboji o titul majstra sveta v ťažkej váhe štyroch organizácií. Tridsaťosemročný dopingový hriešnik však napokon do ringu nevstúpil, keď organizátori nedokázali na poslednú chvíľu nájsť adekvátnu náhradu za jeho pôvodného súpera Erica Molinu. Podujatiu dodal punc výnimočnosti okrem dejiska tiež ringový hlásateľ Michael Buffer, Američan preslávený frázou "Let's get ready to rumble!"