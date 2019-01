Mráz z Empoli na hosťovanie do druholigového Crotone

Iba 21-ročný slovenský reprezentant prišiel v lete minulého roka do Empoli zo Žiliny.

Rím 30. januára (TASR) - Slovenský futbalový útočník Samuel Mráz odchádza z tímu účastníka talianskej Serie A z Empoli na hosťovanie do konca sezóny do druholigového Crotone. Informoval o tom web účastníka Serie B.



Iba 21-ročný slovenský reprezentant prišiel v lete minulého roka do Empoli zo Žiliny. V slovenskej najvyššej súťaži debutoval v drese Senice. V Serii A debutoval v auguste a hneď strelil gól do siete FC Janov. Veľa príležitostí ale nedostal a tak odišiel do Crotone. Tomu aktuálne patrí v tabuľke 16. miesto, ktoré znamená účasť v tzv. play out o zotrvanie v súťaži. Mráz má na konte aj jeden reprezentačný štart za A-tím SR.