MS 2018: Rusi chcú po ôsmich rokoch zdolať Kanadu

Program štvrťfinále MS:



štvrtok 17. mája:



16.15 (Kodaň): Rusko - Kanada



16.15 (Herning): USA - Česko



20.15 (Kodaň): Švédsko - Lotyšsko



20.15 (Herning): Fínsko - Švajčiarsko

Kodaň 16. mája (TASR) - Súboj odvekých rivalov Rusko - Kanada bude hlavným ťahákom kodanskej časti štvrťfinále na hokejových MS v Dánsku. Zámorský tím neprehral na MS s Ruskom od roku 2011 a túto sériu túži natiahnuť. Favoritom druhého kodanského zápasu sú Švédi, ktorí napriek prognózam nepodceňujú Lotyšov.Súboje hokejových mocností Kanady a Ruska na svetových šampionátoch vyznievali v nedávnych rokoch v prospech zámorského tímu. Ruské víťazstvo nad týmto súperom sa datuje do šampionátu 2011 v Bratislave, kde "zborná" vo štvrťfinále zvíťazila 2:1. Odvtedy Kanade podľahla vo finále v Prahe (1:6) a aj vlani v semifinále v Kolíne (2:4).Rusko i Kanada dosiahli v základných skupinách bilanciu 5 víťazstiev a 2 prehry. Zaujímavosťou je, že nastrieľali zhodne po 32 gólov. Oba tímy si uvedomujú silu súpera.citoval ruský portál championat.ru kanadského útočníka Connora McDavida. Rovnako ako v každej ich konfrontácii na MS, ani tentoraz nie je favorit jasný. Oba tímy patria k ašpirantom na finále, no v základných skupinách ukázali aj svoje slabšie stránky. Víťaz tohto zápasu sa stretne s lepším z herninského súboja Fínsko - Švajčiarsko.Švédi, ktorí tvoria ďalšiu štvrťfinálovú dvojicu s Lotyšmi, boli naopak suverénni. Ako jediní neokúsili v základnej skupine trpkosť prehry a o jediný bod prišli iba po víťazstve nad Slovenskom v predĺžení. Kvalitné výkony podali aj proti Rusom, Čechom či Švajčiarom a sú veľkým favoritom nielen štvrťfinále, ale celého turnaja.poznamenal útočník Rickard Rakell pre švédsky denník Aftonbladet.Lotyši by radi zopakovali výsledok z MS 2009, keď vyhrali 3:2 po samostatných nájazdoch. Odvtedy však tomuto súperovi na MS podľahli päťkrát v rade - 2:4 (2010), 0:4 (2012), 1:8 (2015), 1:2 (2016) a 0:2 (2017). Dá sa povedať, že Lotyši prekĺzli do štvrťfinále v hodine dvanástej. Ich súbojom s Dánskom vyvrcholila herninská B-skupina a práve tento zápas priamo rozhodol o štvrtom postupujúcom. Lotyši zdolali domáci tím hnaný zaplnenou halou 1:0 vďaka gólu Džerinša, no najmä výkonu brankára Merzlikinša, na ktorého sa budú spoliehať aj tentoraz. Víťaz tohto zápasu sa stretne s postupujúcim z duelu USA - Česko.