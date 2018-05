MS 2018: Salah pravdepodobne nepríde o účasť na MS

Najlepší strelec uplynulého ročníka anglickej Premier League by tak mal stihnúť minimálne posledný zápas základných skupín MS proti Saudskej Arábii.

Valencia 30. mája (TASR) - Egyptská futbalová federácia (EFA) informovala, že rekonvalescencia hlavnej hviezdy tímu Mohameda Salaha by nemala presiahnuť dobu troch týždňov. Najlepší strelec uplynulého ročníka anglickej Premier League by tak mal stihnúť minimálne posledný zápas základných skupín MS proti Saudskej Arábii.



Útočník FC Liverpool musel nútene striedať už v prvom polčase finálového zápasu Ligy majstrov proti Realu Madrid, keď v súboji so Sergiom Ramosom utrpel zranenie ramena. Liverpool napokon podľahol "pusinkám" 1:3. Pozápasové vyšetrenia nasvedčovali tomu, že Salahova účasť na MS je ohrozená. Podľa najnovších správ z tábora "faraónov" však zranenie ramena nie je až tak vážne, a doba liečenia by nemala presiahnuť tri týždne.



Salah by tak mohol stihnúť posledný zápas Egypťanov v základnej skupine MS proti Saudksej Arábii, ktorý je na programe 25. júna. Egypt v základnej skupine narazí aj na Uruguaj a Rusko.