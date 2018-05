MS 2018: Slovákov čakalo fotenie, Jurčo sa pýtal Ramsayho na ofinu

Niektorí hráči si vlasy upravili vodou, niektorí použili gél.

Kodaň 10. mája (TASR) - Vo štvrtok popoludní čakal Slovákov na MS v Dánsku štvrtý zápas v A-skupine proti Francúzsku. Dopoludnia však hráči a realizačný tím absolvovali povinné spoločné fotenie, ktoré každý rok prináša rozptýlenie a úsmevné situácie. Obranca Dominik Graňák ho absolvoval už po dvanásty raz.



Tridsaťštyriročný hokejista má tak doma už slušnú zbierku fotografií. "Ani neviem, či by som tie fotky našiel, ale ak sa na ne pozriem o pár rokov, tak je to pekná spomienka. Človek sa môže pozrieť, s kým hral a čo teraz tí chalani robia."



Príprava na fotenie bola u každého hráča iná, pred zrkadlom však bola naozaj tlačenica: "Asi klame ten, kto povie, že sa pred fotením nepozrie do zrkadla. Musí to mať predsa nejakú formu. Ale nie som ten typ, ktorý by pred zrkadlom trávil veľa času. V tomto patrím do priemeru, až podpriemeru," prezradil Graňák.



Niektorí hráči si vlasy upravili vodou, niektorí použili gél. Práve tieto prípravy sú terčom rôznych posmeškov a vzájomných uťahovaní. "Každý má iný režim, inak sa oblieka, je to ale samozrejme o tom, komu aký priestor ponúkajú samotné vlasy. Niekto už toho veľa nevymyslí. Ani je veľmi nie. Ale taký Tomáš Jurčo, na ňom je vidieť, že si na tom dáva záležať," uzavrel s úsmevom Graňák.



"Ja som si dal len trošku gélu na ruku, nahodil som taký 'wet look', dal som to trošku na Švéda," uviedol Marek Hovorka, ktorý prezradil aj meno najväčšieho "manekýna". "Najviac času tam strávil asi Adam Jánošík, bol trochu nervózny z toho, že má vlasy hore dupkom. Neviem z čoho, asi mal dobrý spánok."



Tomáš Jurčo nepotreboval na svoj "look" žiadne špeciálne prostriedky. "Ja som to len trošku vyfúkal fénom, väčšinou nepoužívam žiadne produkty. Bola to zábava, trošku sme sa podpichovali, v kolektíve je to také normálne," uviedol.



Sám si doberal hlavného trénera. "Pýtal som sa Craiga Ramsayho, či si dal ofinu na správnu stranu," zavtipkoval. "Zobral to s humorom, asi... Dneska by som mal hrať, ale uvidíme koľko," dodal so smiechom.



Aj Dávid Bondra venoval úprave dostatok času. "Možno už nikdy nebudem na takejto fotke, takže preto som sa 'vyfešákoval'," povedal.



Po fototermíne nasledovalo krátke rozkorčuľovanie na hlavnej ploche Royal Areny, kde Slováci od 16.15 h nastúpia na svoj štvrtý zápas na MS proti Francúzsku.



Vyslaní redaktori TASR