Švédi sa stali prvými finalistami, nad USA zvíťazili o šesť gólov

semifinále (Kodaň):



Švédsko - USA 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)



Góly: 15. Arvidsson (De La Rose, Forsberg), 28. Pääjärvi (Backlund), 31. Hörnqvist (Backlund, Klingberg). 31. Jänmark (Rakell), 52. Arvidsson (Zibanejad), 58. Kempe (Backlund). Rozhodcovia: Gofman (Rus.), Gouin - McCrank, Vanoosten (všetci Kan.), vylúčení: 7:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 12.490 divákov.



zostavy:



Švédsko: Nilsson - Ekman-Larsson, A. Larsson, Lindholm, J. Klingberg, Ekholm, Wikstrand - Jänmark, Zibanejad, Rakell - Nyqvist, Backlund, Hörnqvist - Arvidsson, Kempe, Forsberg - Pääjärvi, De La Rose, J. Larsson



USA: Kinkaid - Murphy, Martinez, McAvoy, Butcher, Jensen, Pionk, Hughes - Kane, White, DeBrincat - Atkinson, Bonino, Gaudreau - Lee, Larkin, Kreider - Thompson, Ryan, Coleman - Milano

Kodaň 19. mája (TASR) - Hokejisti Švédska sa stali prvými finalistami MS v Dánsku. V prvom semifinálovom zápase deklasovali tím USA 6:0 a v nedeľnom finále sa pokúsia o obhajobu titulu.Švédi rozhodli o svojom víťazstve v polovici druhej tretiny, keď v priebehu troch minút zvýšili z 1:0 na 4:0. Veľkou prekážkou zámorského tímu bol brankár Anders Nilsson, ktorý pochytal všetkých 40 striel.Švédi v nedeľnom finále (20.15 h) nastúpia proti úspešnejšiemu tímu z druhého semifinále Kanada - Švajčiarsko. Američania budú hrať v nedeľu od 15.45 h o bronz.Úvod zápasu patril herne Američanom, ktorí boli ofenzívne aktívnejší, mali aj viac gólových šancí, ale Nilssona neprekonali. Švédi v prvej časti hrozili hlavne z rýchlych brejkov. Jänmark v 11. minúte po jednom z nich trafil iba hornú žŕdku, no o štyri minúty už akciu tretieho švédskeho útoku dokončil Arvidsson - 1:0. Tím USA bol v prvej časti strelecky aktívnejší, ale gól sa mu nepodarilo streliť.Od 24. minúty hrali Američania štvorminútovú presilovku, v ktorej mal najväčšiu šancu Kreider, no nielenže nevyrovnal, ale jeho tím krátko na to inkasoval. Backlund v oslabení ušiel do brejku a jeho akciu dokončil Pääjärvi - 2:0. Američania sa nevzdávali, ich ďalšiu veľkú šancu nepremenil Bonino, a v 31. minúte pykali. Zbytočné vylúčenie Gaudreaua potrestal Hörnqvist a už o 9 sekúnd Jänmark využil ďalšiu chybu súpera a upravil na 4:0. Presvedčivý náskok upokojil Švédov, zámorský tím sa však naďalej nevzdával a snažil sa o početnú streľbu.V prvej polovici tretej tretiny sa hralo hlavne pred Nilssonovou bránkou, v nádejnej šanci netrafil puk Atkinson, čím potvrdil strelecké trápenie svojho tímu. Tréner USA Jeff Blashill sa už v 52. minúte odhodlal k hre bez brankára, no v nej Arvidsson upravil na 5:0. Konečnú podobu výsledku dal v 58. minúte Kempe, ktorý upravil na 6:0.