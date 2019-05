MS 2019: Česi proti Švédom s pokorou, ale s víťazným cieľom

Piatok 10. mája, 20.15 h



B-skupina (Bratislava)



Česko - Švédsko



Predpokladané zostavy:



Česko: Jakub Kovář - Gudas, Hronek, Zámorský, Musil, Rutta, Kolář, Sklenička, Moravčík - Voráček, Hanzl, Vrána - Frolík, T. Zohorna, Simon - Jaškin, Chytil, Palát - Řepík, Jan Kovář, Kubalík - Tomášek



Švédsko: Lundqvist - Larsson, Ekman-Larsson, Ekholm, Gustafsson, M. Pettersson, Hägg, Holm, Bengtsson - Lindholm, Nylander, Hörnqvist - Eriksson, E. Pettersson, Bratt - M. Kempe, A. Kempe, Lindblom - Rasmussen, Krüger, Lander

Bratislava 10. mája (TASR) - Bratislavská B-skupina hokejových MS ponúkne hneď na úvod zaujímavý šláger, v ktorom Česi nastúpia proti dvojnásobným obhajcom titulu Švédom. Oba tímy patria k vážnym ašpirantom na zisk medaily a do šampionátu by radi vstúpili víťazne, aby sa tak dobre naladili pred ďalšími skupinovými bojmi.Švédi majú opäť tie najvyššie ambície, na Slovensku sa predstavia so siedmimi hráčmi, ktorí vlani v Kodani pomohli vybojovať zlato. Ich súpiska je prešpikovaná hráčmi z NHL, tréner Rikard Grönborg ich má v kádri 18. Na pozvánku do reprezentácie prikývol charizmatický brankár NY Rangers Henrik Lundqvist, rešpekt vzbudzuje obrana s menami ako Adam Larsson, Oliver Ekman-Larsson, Erik Gustafsson či Mattias Ekholm, v útoku popri veteránoch Patricovi Hörnqvistovi a Louiovi Erikssonovi sa bude veľa očakávať od Williama Nylandera, Eliasa Lindholma či supertalentovaného Eliasa Petterssona.Česi by sa v Bratislave radi vrátili na medailové pozície. Spoliehajú sa na schopnosti Ondřeja Paláta, Jakuba Voráčka a jeho spoluhráča z Philadelphie, "tvrďasa" Radka Gudasa. Tréner Miloš Říha má v kádri 10 hráčov z NHL, no rysoval sa ešte príchod ďalších, v hre bol Radek Faksa z Dallasu.Jakub Vrána pôsobil vo Švédsku od 16-tich rokov, s mnohými hráčmi súpera sa pozná z SHL či NHL, kde v súčasnosti nastupuje za Washington.vyslovil sa pre iDnes.cz krídelník Capitals. "Tri korunky" sa usilujú stať po dlhom čase prvou krajinou, ktorá skompletizuje zlatý hetrik, naposledy sa do podarilo práve Česku v rokoch 1999-2001.dodal Vrána.Tréner ČR Miloš Říha sa cíti v Bratislave ako doma, v minulosti trénoval miestny Slovan v extralige a donedávna aj v KHL. Zimný štadión Ondreja Nepelu poznajú aj hráči, niektorým sa pri príchode do arény vynorili spomienky na MS 2011. Česi vtedy vybojovali v Bratislave bronzové medaily. Zo súčasného kádra boli v mužstve súčasný kapitán Jakub Voráček, ďalší útočník Michael Frolík a ako tretí brankár Jakub Kovář.nemusel dlho loviť v pamäti Voráček.povedal krídelník Philadelphie Flyers pre hokej.cz.zaželal si Frolík.Česi si zázemie na Nepelovom štadióne pochvaľujú.povedal Michal Řepík, ktorý dobre pozná arénu z pôsobenia v bratislavskom Slovane. Obe mužstvá sa stretli na MS aj vlani, v rámci základnej skupiny vyhrali Švédi v Kodani 3:2.