MS 2019: Hokejisti SR proti USA s cieľom využiť slabší rozbeh súpera

Piatok 10. mája, 20.15 h



A-skupina (Košice)



USA - Slovensko



predpokladané zostavy:



USA: Schneider - Martinez, Suter, Hanifin, Skjei, Fox, Q. Hughes, Wolanin - Kane, Eichel, Keller - Gaudreau, Larkin, Kreider - DeBrincat, J. Hughes, Van Riemsdyk - White, Glendening, Ryan



Slovensko: Čiliak (Rybár) - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Ďaloga, Fehérváry, Čajkovský, Koch - Pánik, Krištof, Tatar - Nagy, Sukeľ, Studenič - Lantoši, Zigo, Daňo - Liška, Buc, Bondra

Košice 10. mája (TASR) - Hokejisti Slovenska nastúpia na svoj prvý zápas na domácich majstrovstvách sveta s cieľom využiť zvyčajný pomalší štart zámorských tímov do turnaja. V zápase s USA (v piatok od 20.15) bude v pozícii favorita zámorský tím, no domáce prostredie a aj postupné zvykanie si Američanov na širšie klzisko dávajú šance aj Slovákom.Američania prileteli do dejiska v stredu dopoludnia spoločne s Nemcami po ich vzájomnom zápase v Mannheime, v ktorom zvíťazili 5:1. Pre USA to bolo jediné prípravné stretnutie pred MS. Vedenie americkej reprezentácie v nedávnych rokoch zvýšilo dôraz na hlavné šampionáty v snahe o prenikavý úspech a v tíme USA sa preto nedávno objavili aj najväčšie americké hviezdy. Silný výber sa predstaví tiež na Slovensku. Jeho lídrom by mal byť najužitočnejší a najproduktívnejší hráč MS 2018 Patrick Kane. Ani jeho 20 kanadských bodov vtedy neprinieslo vytúžený titul, Kaneova tretia účasť na MS preto bude mať jasný cieľ.uviedol kapitán Kane pre hockeyusa.com. V tíme trénera Jeffa Blashilla je však viacero zvučných mien, okrem skúseného obrancu Ryana Sutera aj brankár Cory Schneider či útočníci Johnny Gaudreau, Jack Eichel či predpokladaná jednotka draftu 2019 Jack Hughes.Slováci si uvedomujú, že v prvom zápase šampionátu ich čaká jeden z najväčších favoritov.poznamenal útočník Tomáš Zigo, ktorý si spomenul na predošlú šampionátovú konfrontáciu. K nej došlo na MS 2017 a slovenský tím v nej podľahol USA 1:6. Títo súperi sa odvtedy stretli aj v dvoch zápasoch na ZOH v Pjongčangu. Aj v nich boli úspešnejší Američania, ktorí k víťazstvu v skupine 2:1 pridali aj kľúčový osemfinálový triumf 5:1.Súpisky oboch tímov, najmä amerického, sú výrazne pozmenené, keďže na ZOH neštartovali hráči z NHL. Pred 28. vzájomným duelom je bilancia z pohľadu Slovenska 9 víťazstiev, 3 remízy a 15 prehier pri skóre 61:90. Zatiaľ posledné víťazstvo SR nad USA sa zrodilo na Nemeckom pohári 2018. V roku 2016 na MS v Rusku Slováci zvíťazili 3:2 po predĺžení gólom Marka Daňa. Podľa neho bude na dôležitom štarte do šampionátu potrebná tímová hra.poznamenal Daňo.Vedenie slovenského tímu určilo konečnú nomináciu na MS dva dni pred prvým zápasom. Tím už opustili Mário Grman, Tomáš Marcinko a Samuel Buček. Otázny je štart útočníka Libora Hudáčka, ktorý na stredajšom tréningu už korčuľoval, no nezapájal sa do jednotlivých cvičení. K dispozícii zrejme nebude ani Mário Lunter, ktorý vynechal dva záverečné prípravné zápasy i úvodné tréningy.Slováci sa na domáci turnaj naladili dvomi víťazstvami v závere prípravného obdobia. V Poprade zdolali Veľkú Britániu 6:1 a v michalovskej generálke Nórsko 3:2 po predĺžení. Zlepšenou gólovou produkciou si tak napravili chuť po predošlých zápasoch. V prípravnom období pred MS napokon dosiahli bilanciu 4 víťazstvá a 5 prehier.