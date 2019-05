MS 2019: Krištof sa už nevie dočkať prvého zápasu

Slováci trénovali v tomto zložení:



1. Černák, Sekera - Pánik, Krištof, Tatar



2. Jaroš, Marinčin - Nagy, Sukeľ, Studenič



3. Fehérváry, Ďaloga - Daňo, Zigo, Lantoši



4. Koch, Čajkovský - Bondra, Buc, Líška



Hudáček, Lunter - voľnejší režim



brankári: Rybár, Čiliak, Godla

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti absolvovali štvrtkový tréning v kompletnom zložení, no s dvoma maródmi. Útočník Libor Hudáček pre chorobu určite vynechá piatkový duel A-skupiny MS s USA, o štarte Mária Luntera sa rozhodne na predzápasovom rozkorčuľovaní. Ináč panovala v tíme dobrá nálada a počas tréningovej jednotky si hráči vyskúšali oslabenia, presilovky či napríklad prečíslenia dvoch na jedného.Trénovali i Hudáček s Lunterom, no obaja mali voľnejší režim. Čerstvý vicemajster českej ligy v drese Liberca priznal, že sa po tréningu necítil najlepšie a proti USA nenastúpi.povedal Hudáček, ktorý si na tú svoju musí počkať minimálne do druhého duelu s Fínskom.Naopak, hneď v tom prvom a pravdepodobne v elitnom útoku sa predstaví center Michal Krištof. V stredu i štvrtok trénoval na krídlach so zámorskými posilami Tomášom Tatarom a Richardom Pánikom.povedal pre TASR čerstvý vicemajster Fínska s Kärpätom Oulu.Slováci otvoria druhý domáci šampionát v ére samostatnosti piatkovým súbojom s USA (20.15 h). Zámorský tím pricestoval do Košíc vo veľmi silnom zložení. Najväčšia hviezda výberu trénera Jeffa Blashilla je nepochybne trojnásobný víťaz Stanleyho pohára a držiteľ niekoľkých individuálnych trofejí v NHL Patrick Kane z Chicaga.povedal Kane po tréningu, ktorý absolvovali Američania práve pred svojím piatkovým súperom.Realizačný tím po popoludňajšom tréningu nezverejnil, koľko a ktorých hráčov zapíše na úvodnú súpisku. Do štvrtka večera mali všetci účastníci MS povinnosť nahlásiť predbežnú súpisku s minimálnym počtom dvoch brankárov a 15 korčuliarov. Ďalšie mená - až do maximálneho počtu troch brankárov a 22 korčuliarov - môžu výpravy zapísať v ľubovoľnom čase. Aby však mohli hráči zasiahnuť do stretnutia, musia byť na súpiske najmenej dve hodiny pred úvodným buly.