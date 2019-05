MS 2019: Rádio Slovensko ponúkne naživo všetky zápasy Slovenska

Výstupy zo šampionátu budú v Košiciach zabezpečovať Jozef Jarkovský, Matúš Čunderlík, Adam Bohuš a Martin Balážik. Dianie v Bratislave budú sledovať Svetlana Barátová, Martin Kaigl a Zlatica Mokrá.

Bratislava 3. mája (TASR) - Rádio Slovensko odvysiela naživo všetky zápasy národného tímu na hokejových majstrovstvách sveta. Slováci sa v košickej A-skupine stretnú s Američanmi, Fínmi, Kanaďanmi, Nemcami, Francúzmi, Britmi a Dánmi. Druhú, B-skupinu bude hostiť Bratislava. Šampionát sa začne 10. mája a potrvá do 26. mája.



"Všetky zápasy nášho tímu v skupine a v prípade postupu aj v play off i finálový súboj odvysielame naživo. Nebudú chýbať aktuálne živé vstupy zo všetkých stretnutí základnej i vyraďovacej fázy v oboch dejiskách šampionátu," priblížil šéfdramaturg Rádia Slovensko Milan Urbaník.



Okrem reportáží a živých vstupov Rádio Slovensko prinesie aktuálne rozhovory, publicistické materiály, zaujímavosti a novinky, a to nielen z tábora slovenskej reprezentácie. Poslucháči získajú aktuálne informácie z majstrovstiev sveta počas celého dňa v prúdovom vysielaní a tiež v spravodajských blokoch – Rádiožurnáloch, krátkych správach a špecializovaných športových reláciách.



Výstupy zo šampionátu budú v Košiciach zabezpečovať Jozef Jarkovský, Matúš Čunderlík, Adam Bohuš a Martin Balážik. Dianie v Bratislave budú sledovať Svetlana Barátová, Martin Kaigl a Zlatica Mokrá.



V súvislosti s majstrovstvami pozvalo Rádio Slovensko do Nočnej pyramídy v pondelok 6. mája rozhlasovú reportérsku legendu Jozefa Jarkovského a v utorok 21. mája bývalého hokejistu a dnes úspešného trénera Ľubomíra Pokoviča. Najbližšie dva týždne bude predpoludňajšia relácia Príbeh na týždeň zameraná na hokejové MS. Pred začiatkom šampionátu Rádio Slovensko odvysiela tiež tematicky ladenú reláciu K veci.



Na hokejové dianie v Bratislave a v Košiciach reaguje i rozhlasové dopravné spravodajstvo Zelená vlna RTVS. "Poslucháči - motoristi nájdu základné informácie o dopravných obmedzeniach a o vyhradených parkoviskách na webstránke a na facebooku Zelenej vlny. Pre divákov hokejových zápasov smerujúcich do Bratislavy a do Košíc autom alebo autobusom budeme v Rádiu Slovensko vysielať Hokejovú Zelenú vlnu - aktuálnu situáciu na príjazdových trasách do Bratislavy a do Košíc, stav premávky a dopravné obmedzenia v oboch mestách a obsadenosť záchytných parkovísk," avizuje Ľuboš Kasala, poverený vedením Odboru motorizmu RTVS. Slovenskú Zelenú vlnu môžu v dňoch hokejových zápasov českej reprezentácie v Bratislave počúvať aj poslucháči Českého rozhlasu – Radiožurnálu.



Všetky dopravné správy budú k dispozícii aj v mobilnej aplikácii Zelená vlna. Informovala o tom RTVS v tlačovej správe.