MS 2019: Slováci trénovali zakončenie, proti Britom ešte bez Rybára

Nominácia SR na tréningový kemp v Poprade a prípravné zápasy proti Veľkej Británii (4. mája v Poprade) a Nórsku (7. mája v Michalovciach):

Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín, Marek Čiliak (Kometa Brno/ČR), Patrik Rybár (Grand Rapids Griffins/AHL, USA)



Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Marek Ďaloga (Mora IK, Švéd.) Martin Fehérváry (HV 71, Švéd.), Mário Grman (Slovan Bratislava, KHL), Patrik Koch (HC Košice), Christián Jaroš (Ottawa Senators/NHL, Kan.), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL, Kan.), Erik Černák (Tampa Bay Lightning/NHL, USA), Martin Marinčin (Toronto Maple Leafs/NHL, Kan.)



Útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad), Dávid Buc (Slovan Bratislava, KHL), Adam Liška (Slovan Bratislava, KHL), Ladislav Nagy (HC Košice), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, KHL), Marián Studenič (Binghamton Devils/AHL, USA), Samuel Buček (HK Nitra), Róbert Lantoši (HK Nitra), Mário Lunter (Slovan Bratislava/HC'05 Banská Bystrica), Tomáš Zigo (Banská Bystrica), Richard Pánik (Arizona Coyotes/NHL, USA), Tomáš Tatar (Montreal Canadiens/NHL, Kan.), Marko Daňo (Manitoba Moose/AHL, Kan.), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec/ČR), Libor Hudáček (Bílí Tygři Liberec/ČR)

Poprad 3. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia do sobotného prípravného zápasu proti Veľkej Británii (16.00 v Poprade) bez trojice Martin Fehérváry, Dávid Bondra, Mário Lunter. K dispozícii ešte nebude ani brankár Patrik Rybár, ktorý sa pre problémy s batožinou pripojí neskôr. Slováci nastúpia proti nováčikovi A-kategórie s cieľom diktovať hru a ofenzívne sa naladiť.K trojici, ktorá do zápasu nezasiahne, ešte pravdepodobne pribudne aj štvrtý hráč, ktorý nenastúpi pre zdravotné problémy. Asistent trénera Róbert Petrovický síce jeho meno neprezradil, indíciou však môže byť fakt, že piatkový tréning vynechal útočník Libor Hudáček.uviedol Petrovický pre TASR.Slováci by si v prípravnom zápase proti predpokladanému outsiderovi šampionátu radi napravili chuť po nedávnych prípravných zápasoch. V dvoch dueloch proti Česku skórovali iba raz a z uplynulých siedmich zápasov strelili viac gólov iba Rakúsku pri výhre 5:1. V príprave na Veľkú Britániu sa zamerali na viaceré herné činnosti, prioritou však bolo zakončenie.poznamenal Petrovický.Pred záverečnými prípravnými zápasmi s Veľkou Britániou a Nórskom (v utorok 7. mája v Michalovciach) figuruje v kádri 27 hráčov vrátane troch brankárov. Na súpiske pre šampionát môže byť napísaných maximálne 22 korčuliarov a traja brankári, takže ešte dôjde k dvom škrtom.dodal Petrovický.