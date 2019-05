MS 2019: Sukeľ trávil nemecké góly iba ťažko: Ani to nechcem hodnotiť

Všetko pritom hralo slovenským hokejistom do karát. Po úvodnom góle Nemcov otočili stav. Vtedy však mal prísť tretí gól.

Košice 16. mája (TASR) - Matúš Sukeľ nevedel pomenovať príčiny nevydarených záverov v dvoch zápasoch Slovenska na hokejových MS za sebou. Hráči po zápase s Kanadou, ktorá o triumfe rozhodla sekundu pred koncom, hovorili o potrebe poučiť sa a vyvarovať sa podobnému scenáru. V stredu s Nemeckom sa im však stalo to isté. S tým rozdielom, že víťazná rana Leona Draisaitla padla 27 sekúnd pred koncom. Prehra však bola o to bolestivejšia, že Slováci si po nej výrazne skomplikovali šancu postúpiť do štvrťfinále.



Všetko pritom hralo slovenským hokejistom do karát. Po úvodnom góle Nemcov otočili stav. Vtedy však mal prísť tretí gól. "Áno, mali sme dať viac gólov, ale aj oni mali za stavu 2:1 šance. Marek Čiliak nás vtedy podržal, ale, žiaľ, napokon dali o gól viac," povedal Sukeľ. V závere zápasu vyrovnal v power play Markus Eisenschmid a potom prišla víťazná rana Draisaitla. "Bojovali sme 58 minút do poslednej kvapky potu a potom to takto pokašleme," krútil Sukeľ hlavou.



Slovenský útočník videl obe situácie dobre, ale na hodnotenie sa nezmohol: "V hre 6 na 5 to proste trafil a ten ďalší gól radšej ani nechcem hodnotiť." Sklamaní boli všetci hráči, pri odpovediach v mix zóne neskrývali nervozitu, čo však bolo pochopiteľné: "Je to obrovské sklamanie hlavne voči divákom, ale aj voči nám. Chvíľu sme boli na koni, teraz sme sklamaní."



Pokiaľ však žije teoretická šanca na postup, Slováci o ňu budú bojovať. Hrajú nielen o úspech, ale aj o česť, divácku priazeň a niektorí si svojimi výkonmi pýtajú pozornosť skautov, ktorých je v hľadisku neúrekom. "Prehrali sme dôležitý zápas, ale ideme ďalej," uzavrel Sukeľ.