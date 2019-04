MS 2019: Sukeľov prvý gól v reprezentácii: Snažil som sa nespanikáriť

Sukeľov premiérový reprezentačný zásah prišiel hneď na začiatku, niektorí diváci ešte ani nesedeli na svojich miestach.

Kaufbeuren 11. apríla (TASR) - Prvý reprezentačný gól mal pre Matúša Sukeľa trpkú príchuť. Slovenský hokejista sa premiérovo zapísal do štatistík v súboji proti Nemecku v zápase Euro Hockey Challenge vo štvrtok v Kaufbeurene už po 29 sekundách hry. Bol to však jediný gól Slovenska.



Sukeľov premiérový reprezentačný zásah prišiel hneď na začiatku, niektorí diváci ešte ani nesedeli na svojich miestach. Domáci obranca mu v snahe poslať puk dopredu prihral spoza bránky rovno na hokejku. "Mali sme taktiku zavrieť jednu stranu, práve po nej išiel nemecký obranca. Skúsil som to teda zavrieť. Bol som prekvapený, ale snažil som sa nespanikáriť," povedal Sukeľ. V druhej tretine však 23-ročný útočník zbytočne fauloval a Nemci v presilovke vyrovnali: "Bola to hlúposť, žiaľ, dostali sme z toho gól... Vypichol som jednému puk, potom druhému a cítil som, že by som mohol ísť ďalej. Nanešťastie som si pomohol nedovolene."



Nemci po tomto góle zjednodušili hru v útočnom pásme a slovenskej obrane robili problémy: "My si tiež hovoríme, že musíme dávať puky na obrancov a musíme cloniť pred bránkou. Toto musíme využívať. Musíme sa viac tlačiť do bránky. Treba dať nejaký gól, potom to pôjde ľahšie."



Druhý zápas odohrajú rovnakí súperi v sobotu v Garmisch-Partenkirchene, zverenci Craiga Ramsayho budú chcieť Nemcom vrátiť prehru. "Musíme sa vyvarovať vylúčení a robiť lepšie rozhodnutia na červenej i modrej čiare," načrtol recept slovenský útočník.



