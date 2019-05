Švajčiari chystajú odplatu, Grönborg má pred súperom rešpekt

predpokladané zostavy:

Švédsko: Lundqvist - Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Ekholm, Gustafsson, M. Pettersson, Hägg – Hörnqvist, Wennberg, Nylander – Lindholm, E. Petersson, Landeskog – Eriksson, Lander, A. Kempe – Rasmussen, Krüger, Lindblom - M. Kempe



Švajčiarsko: Berra – Josi, Weber, Genazzi, Loeffel, Diaz, Frick, Fora – Fiala, Hischier, Praplan – Hofmann, Kurashev, Martschini – Andrighetto, Haas, Scherwey - S. Moser, Bertschy, Ambühl

Bratislava 17. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti si štyrmi víťazstvami nad renkingovo nižšie postavenými tímami splnili cieľ a jednou nohou sú vo štvrťfinále MS. Vo zvyšných troch dueloch v bratislavskej B-skupine by však radi obrali o body favoritov a vybudovali si lepšiu pozíciu pred vyraďovacou fázou. V sobotu o 20.15 h ich čakajú Švédi, ktorým majú čo vracať.Duel bude reprízou vlaňajšieho finále MS v Kodani, v ktorom Švajčiari po dramatickom priebehu podľahli2:3 až po samostatných nájazdoch. Obhajcovia striebra by radi pridali ďalší úspech k doterajším triumfom nad Talianskom (9:0), Lotyšskom (3:1), Rakúskom (4:0) a Nórskom (4:1), uvedomujú si však, že severania budú oveľa ťažšie sústo.povedal švajčiarsky krídelník Gregory Hofmann.Helvéti už pre zranenie zápästia nemôžu na turnaji počítať s mladým obrancom Janisom Moserom, zato mužstvo posilní Nino Niederreiter. Útočník Caroliny však sobotňajší súboj ešte nestihne, do Bratislavy by mohol priletieť v pondelok.Úradujúci majstri sveta sa z úvodnej prehry 2:5 s Českom rýchlo otriasli a ďalším trom súperom nižšieho rangu uštedrili debakle - Talianov deklasovali 8:0, Nórov a Rakúšanov zhodne 9:1. Švédsky stroj sa rozbehol a hráči veria, že prevalcuje aj Švajčiarov.povedal pre iihf.com útočník Mario Kempe.Duel bude mať pikantnú príchuť pre trénera Švédska Rikarda Grönborga. Ten od novej sezóny povedie švajčiarsky klub SC Zürich Lions.uviedol Grönborg pre Tages Anzeiger.