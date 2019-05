MS 2019: TASR zabezpečuje športovú akciu roka 9 reportérmi

ŠR TASR má pre MS tím piatich redaktorov, ktorí všetci už viacnásobne absolvovali veľké hokejové turnaje.

Bratislava 5. mája (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky zabezpečuje turnaj A-kategórie majstrovstiev sveta na domácich štadiónoch celkovo deviatimi akreditovanými reportérmi. V dennom nasadení budú vždy štyria redaktori a traja fotoreportéri. Špeciálnu spravodajskú výslednicu vytvoria originálne a živé fotoreportáže etablovaných fotoreportérov Obrazovej redakcie, Športová redakcia TASR disponuje tímom mimoriadne okutých hokejových redaktorov a Domáca redakcia TASR podľa vzniknutých okolností pokryje spravodajstvo z udalostí rámca MS.



OR TASR počas MS reprezentuje kvarteto fotoreportérov. Charizmatický veterán športovej fotografie Pavel Neubauer má za sebou osem svetových šampionátov a jeden olympijský turnaj. Martin Baumann fotil na piatich MS a dvoch ZOH, Michal Svítok tiež dvakrát na zimnej olympiáde a trikrát na MS. František Iván podobne ako jeho kolegovia pôsobil na vrcholnej akcii na Slovensku v roku 2011.



"V Košiciach to budú Martin Baumann a František Iván, v Bratislave Pavel Neubauer a Michal Svítok. Obrazom budeme pokrývať všetky zápasy slovenskej reprezentácie a ďalšie významné stretnutia svetových tímov. Okrem fotografií z hry prinesieme snímky atmosféry, sprievodných podujatí až po finále celých MS. Neoddeliteľnou súčasťou budú aj fotografie z tréningov reprezentácie SR," konštatoval vedúci Obrazovej redakcie TASR Michal Svítok.



ŠR TASR má pre MS tím piatich redaktorov, ktorí všetci už viacnásobne absolvovali veľké hokejové turnaje. Michal Runák pracoval v dejisku šampionátov štyrikrát, Michal Juraška a Martin Hrotek obaja päťkrát. Michal Tegza bol na šiestich MS a jednom olympijskom turnaji. Peter Horváth pôsobil ako spravodajca TASR na dvanástich svetových šampionátoch a na štyroch olympijských turnajoch. Celkovo to v intervale 1999-2018 predstavuje teda až 32 účastí na MS a 5 vyslaní na olympijských turnajoch, líder ekipy má na konte aj Svetový pohár z roku 2004. Všetci piati sa zúčastnili na historických MS v Bratislave a Košiciach v roku 2011.



Misia v dejisku A-skupiny v Košiciach (10.-21. mája) ráta vždy dvoch alebo troch redaktorov. "Pokryjú už udalosti vo štvrtok 9. mája. Kooperovať s nimi bude regionálny redaktor TASR, ktorý sa stará o živé spravodajstvo týždeň pred štartom, keďže národný tím sa už usadil na východe republiky. V dňoch zápasov slovenskej reprezentácie budú spravodajstvo a nadstavbové pohľadnice produkovať traja redaktori. Do ich portfólia patrí aj dianie v okolí Steel Arény, predovšetkým vo fanzóne," zdôraznil šéf redakcie Peter Horváth.



Reportáže z bratislavskej B-skupiny budú prelínacím spôsobom prinášať dvaja akreditovaní redaktori. Okrem štandardného (po)zápasového spravodajstva každý deň vygenerujú aspoň jeden širší publicistický materiál fíčrového alebo top charakteru, naviazaný na (naj)zaujímavejší zápas dňa. Slovný servis z MS bude tradične obsahovať aj zaujímavosti, či štatistické a číselné dokumenty. Po skončení skupinovej fázy a podľa vývoja ohľadom domácej hokejovej reprezentácie redakcia pokryje dianie vo vyraďovacej fáze, vo štvrtok 23. mája ešte aj v Košiciach, od piatka 24. mája už len v Bratislave, kde šampionát vyvrcholí v nedeľu 26. mája zápasmi o bronz a o titul.