MS 2019: Úvodná súpiska USA je s 21 hráčmi vrátane J. Hughesa

Úvodná súpiska USA na MS (k 9. máju):

brankári: Cory Schneider (New Jersey Devils/NHL), Thatcher Demko (Vancouver Canucks/NHL)



obrancovia: Ryan Suter (Minnesota Wild/NHL), Brady Skjei (New York Rangers/NHL), Alec Martinez (Los Angeles Kings/NHL), Quinn Hughes (Vancouver Canucks/NHL), Adam Fox (Harvard University/NCAA), Noah Hanifin (Calgary Flames/NHL)



útočníci: Patrick Kane, Alex DeBrincat (obaja Chicago Blackhawks/NHL), Jack Eichel (Buffalo Sabres/NHL), James van Riemsdyk (Philadelphia Flyers/NHL), Dylan Larkin, Luke Glendening (obaja Detroit Red Wings/NHL), Clayton Keller (Arizona Coyotes/NHL), Chris Kreider (New York Rangers/NHL), Colin White (Ottawa Senators/NHL), Frank Vatrano (Florida Panthers/NHL), Johny Gaudreau, Derek Ryan (obaja Calgary Flames/NHL), Jack Hughes (USA "18")

Košice 9. mája (TASR) - Prvý súper Slovenska v košickej A-skupine hokejových majstrovstiev sveta, výber USA zverejnil 21-člennú úvodnú súpisku. Obhajcovia bronzu majú v mužstve zatiaľ dvoch brankárov, šesť obrancov a trinásť útočníkov.V tíme nechýba Jack Hughes, najväčší favorit na výber z prvého miesta v tohtoročnom drafte NHL. Pre sedemnásťročného Hughesa to bude už tretí svetový šampionát v tejto sezóne. USA reprezentoval aj na MS do 18 rokov a na juniorských MS, na ktorých si pripísal v štyroch zápasoch štyri asistencie. V národnom výbere sa stretne so svojím starším bratom, obrancom Quinnom Hughesom, ktorý v tomto ročníku hral za Vancouver Canucks a na michiganskej univerzite v NCAA. Jack Hughes bude zároveň najmladší hráč v histórii, ktorý si zahrá za USA na turnaji A-kategórie MS.Kapitán je Patrick Kane, okrem neho sú v tíme aj ďalšie hviezdy, napríklad Jack Eichel, Johnny Gaudreau či Ryan Suter. Američania odštartujú šampionát v piatok 10. mája od 20.15 h duelom so Slovenskom.