Začali sa MS zjazdárov na divokej rieke: Najviac sa darilo Čechom

Výsledky - dlhý zjazd



K1 muži: 1. Simon Oven (Slovin.) 11:56,93, 2. Paul Jean +4,18, 3. Paul Graton (obaja Fr.) 6,80, ...30. Andrej MÁLEK 48,60, 40. Allan PORUBSKÝ 1:10,58, 44. Alexander SEDLÁČEK (všetci SR) 1:26,73



K1 ženy: 1. Martina Satková (ČR) 12:42,07, 2. Manon Hostensová (Fr.) +17,33, 3. Melanie Mathysová (Švajč.) 22,34, ...21. Barbora KORTIŠOVÁ (SR) 1:04,56



C1 muži: 1. Ondřej Rolenc (ČR) 13:00,57, 2. Louis Lapointe (Fr.) +9,06, 3. Marek Rygel ČR) 15,54, ...16. Ladislav DANÍK 42,73, 19. Martin MEĎVEĎ 50,97



C1 ženy: 1. Martina Satková (ČR) 13:45,37, 2. Cecilia Panatová (Tal.) +11,78, 3. Maren Lutzová (Nem.) 29,07, ...9. Katarína KOPÚNOVÁ (SR) 54,88



C2 muži: 1. Stéphane Santamaria - Quentin Dazeur 12:17,02, 2. Tony Debray - Louis Lapointe +5,57, 3. Ancelin Gourjault - Luca Pazat (všetci Fr.) 17,70



C2 ženy: 1. Alice Panatová - Cecilia Panatová (Tal.) 13:37,20, 2. verena Sülzerová - Maren Lutzová (Nem.) +15,24, 3. Helene Raguenesová - Margo Beziatová (Fr.) 23,25

Muotathal 31. mája (TASR) - V úvodnom dni majstrovstiev sveta zjazdárov na divokej vode sa vo švajčiarskom Muotathale na dlhej trati presadili najmä Česi. Dovedna si vybojovali štyri vzácne kovy, z toho tri tituly - dva patrili Martine Satkovej v kajaku i kanoe. Zo Slovákov skončila v prvej desiatke jedine singlistka Katarína Kopúnová na 9. mieste.Na rieke Muota sa v príťažlivých perejách usilovali zjazdári na dlhej 4,4 km trati. Stav vody so 60 kubíkmi sa každý deň menil a bolo dôležité, ako sa výkyvom prietoku každý prispôsobí a využije správny prúd. Najviac lodí 57 štartovalo v mužskom kajaku. Najmenší odstup od víťaza mal zo Slovákov singlista Ladislav Daník, so 16. priečkou stratil 42,73 s, 9. Kopúnovej chýbalo na zlato 54,88 s. Neštartoval singlista Matej Beňuš, ktorý sa sústreďuje na šprint.V pretekoch veteránov si zapádlovali aj 11-násobní majstri sveta Vladimír Vala - Jaroslav Slučik so 4. miestom a časom 13:51,98.