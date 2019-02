MS v Are z pohľadu Slovenska: Vlhová vynikla, tímová súťaž potešila

Na snímke slovenský slalomár Matej Falat v prvom kole obrovského slalomu mužov na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo švédskom Are v piatok 15. februára 2019. Foto: TASR/Martin

Are 17. februára (TASR) - Slovensko malo v individuálnych pretekoch žien na tohtoročných majstrovstvách sveta vo švédskom Are iba jednu lyžiarku, Petra Vlhová však vybojovala najväčšie úspechy výpravy. Družstvo obsadilo v tímovej súťaži piatu priečku, muži sa ani raz neumiestnili v elitnej tridsiatke.Vlhová získala kompletnú medailovú zbierku, keď na striebro v alpskej kombinácii nadviazala v druhý týždeň podujatia zlatom v obrovskom a bronzom v špeciálnom slalome. Najlepší výsledok spomedzi mužov dosiahol Matej Falat, ktorý obsadil v záverečnej súťaži šampionátu, nedeľňajšom slalome, 34. priečku, Adam Žampa nabral v prvom kole veľkú stratu a do druhého nenastúpil pre zranenie.zhodnotil pre TASR športovo-technický riaditeľ odvetvia alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Marek Didek.uviedol Falat.Didek vyzdvihol piate miesto kvarteta Soňa Moravčíková, Petra Hromcová, Falat a Adam Žampa. Andreas Žampa bol náhradník a nezasiahol do tímovej súťaže, v ktorej Slováci vyradili Slovincov a vo štvrťfinále nestačili na Rakúšanov.Na najvýraznejšiu postavu slovenskej výpravy a jednu z veľkých osobností vrcholného podujatia čaká rýchly návrat do kolotoča Svetového pohára. Vlhová sa už v utorok (17.30) predstaví v paralelnom slalome v Štokholme, kde bude ašpirovať na víťazstvo rovnako ako na Nový rok v Oslepovedal tréner Livio Magoni. Ďalšia priorita jeho zverenky v závere ročníka sú umiestnenia v poradiach SP.Vlhová zabojuje v Špindlerovom Mlyne (8. - 9. marca) a vo finále SP v Soldeu v Andorre (11. - 17. marca). V celkovom poradí seriálu má na konte 1043 bodov a figuruje na druhej pozícii za jasnou líderkou Mikaelou Shiffrinovou z USA (1694), tretia je Švajčiarka Wendy Holdenerová (747). Totožné poradie je aj v hodnotení slalomu, kde Shiffrinová vedie so ziskom 860 bodov (Vlhová 725, Holdenerová 485). Slovenka figuruje na treťom mieste v hodnotení obrovského slalomu (318), aj na čele tejto klasifikácie je Shiffrinová (455), druhá priečka patrí Francúzke Tesse Worleyovej (374), Talianka Federica Brignonenová na štvrtej pozícii zaostáva za Vlhovou o osem bodov.uviedla 23-ročná Slovenka.uzavrel finančný manažér tímu Igor Vlha.