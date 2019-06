MS v lukostreľbe: Longová postúpila v s-Hertogenboschi už do 3. kola

V ňom sa vo štvrtok o 15.15 h stretne s Japonkou Tomomi Sugimotovou.

’s-Hertogenbosch 11. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v lukostreľbe Alexandra Longová si zatiaľ úspešne počína na majstrovstvách sveta v holandskom s-Hertogenboschi, kde sa prebojovala už do 3. kola v olympijskom luku. V pondelkovej kvalifikácii obsadila so ziskom 622 bodov 88. miesto a postúpila do hlavnej súťaže žien.



V utorkovom 1. kole zdolala Američanku Khatunu Lorigovú v rozstrele 8:5 po tom, čo po piatich setoch bolo skóre nerozhodné 5:5. Následne v 2. kole vyradila aj Thajčanku Nattapat Inkhamovú 6:4 na body. V 3. kole sa vo štvrtok o 15.15 h stretne s Japonkou Tomomi Sugimotovou.