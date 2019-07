MS v plávaní: Hájková obsadila v pretekoch na 50 m znak 25. priečku

V cieli dohmatla v čase 29,04 s, ktorým o 1,34 sekundy zaostala za najrýchlejšou v rozplavbách Jüan-chuej Fu z Číny.

Gwandžu 24. júla (TASR) - Slovenská plavkyňa Karolína Hájková obsadila v stredajších rozplavbách na 18. MS FINA v juhokórejskom Gwandžu v disciplíne 50 m znak 25. miesto v konkurencii 48 pretekárok. V cieli dohmatla v čase 29,04 s, ktorým o 1,34 sekundy zaostala za najrýchlejšou v rozplavbách Jüan-chuej Fu z Číny. Nepostúpila tak do semifinále, do ktorého sa dostalo najlepších 16 plavkýň.



Postup do semifinále sa nepodarilo vybojovať ani Vladimírovi Štefánikovi na 100 m voľný spôsob. V rozplavbách skončil časom 50,27 s na 49. priečke, s odstupom 2,95 sekundy za najrýchlejším Caelebom Dresselom z USA.