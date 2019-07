MS vo futbale žien budú od roku 2023 s 32 tímami

Na premiérovom svetovom šampionáte žien v roku 1991 štartovalo dvanásť družstiev. Od roku 1999 sa hralo so šestnástimi tímami a v roku 2015 rozšírili podujatie na dva tucty účastníkov.

Zürich 31. júla (TASR) - Majstrovstvá sveta vo futbale žien sa budú od roku 2023 hrať za účasti 32 reprezentácií. O rozšírení z doterajšieho počtu 24 tímov v stredu jednohlasne rozhodla Rada Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).



Na premiérovom svetovom šampionáte žien v roku 1991 štartovalo dvanásť družstiev. Od roku 1999 sa hralo so šestnástimi tímami a v roku 2015 rozšírili podujatie na dva tucty účastníkov. V takomto formáte sa uskutočnili aj MS 2019, na ktorých získali zlato Američanky.



FIFA zároveň predĺžila lehotu na podanie prihlášok na usporiadanie MS 2023 do decembra. Už skôr prejavili záujem Argentína, Austrália, Brazília, Bolívia, Kolumbia, Japonsko, Nový Zéland, Juhoafrická republika a Kórejská republika, ktorá zvažuje spoločnú kandidatúru s KĽDR. Organizátor by mal byť známy v máji budúceho roka. Informovala o tom agentúra AP.