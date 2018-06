MS2018: Anglicko rozstrieľalo Panamu, Kane strelil hetrik

G-skupina, 2. kolo:

Anglicko - Panama 6:1 (5:0)

Góly: 22., 45.+1 a 62. Kane (prvé dva z 11 m), 8. a 40. Stones, 36. Lingard - 78. Baloy. ŽK: Loftus-Cheek - Cooper, Escobar, Murillo. Rozhodovali: Grisha (Egypt) - Achik (Mar.), Ahmed (Sudán), 43.319 divákov.



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier (70. Rose), Loftus-Cheek, Henderson, Lingard (63. Delph), Young - Sterling, Kane (63. Vardy)



Panama: Penedo - Murillo, R. Torres, Escobar, Davis - Gomez (69. Baloy) - Barcenas (69. Arroyo), Cooper, Godoy (62. Avila), J. Rodriguez - Perez

Tabuľka G-skupiny:

1. Anglicko 2 2 0 0 8:2 6*

Belgicko 2 2 0 0 8:2 6*

------------------------

3. Tunisko 2 0 0 2 3:7 0

4. Panama 2 0 0 2 1:9 0

*istý postup do osemfinále

Nižnij Novgorod 24. júna (TASR) - Anglickí a belgickí futbalisti postúpili z G-skupiny do osemfinále MS 2018 v Rusku. Angličania triumfovali v nedeľňajšom stretnutí 2. kola nad Panamou vysoko 6:1. V Nižnom Novgorode dal hetrik anglický kapitán Harry Kane, dvakrát skóroval John Stones a jeden gól pridal Jesse Lingard. Panama dala svoj prvý gól na MS vďaka striedajúcemu Felipemu Baloyovi.Anglicko a Belgicko majú rovnaký počet šesť bodov a zhodné skóre 8:2. Vo štvrtok 28. júna o 20.00 h SELČ sa stretnú v Kaliningrade v priamom súboji o víťazstvo v skupine. Pre Panamu a Tunisko sa turnaj skončí po vzájomnom zápase, ktorý je na programe v rovnakom čase v Saransku.Kane sa hetrikom vyšvihol na čelo poradia strelcov šampionátu, v ktorom vedie s piatimi gólmi, o jeden menej vsietili Cristiano Ronaldo z Portugalska a Belgičan Romelu Lukaku.Anglicko urobilo jednu zmenu v základnej zostave, Loftus-Cheek nahradil v strede poľa Alliho. Panama nastúpila v rovnakom zložení, takže na ľavej strane obrany opäť hral Davis z fortunaligovej Dunajskej Stredy. Favorit sa ujal vedenia už v 8. minúte, po rohovom kope zostal Stones úplne nebránený v strede šestnástky a hlavičkou pohodlne otvoril skóre. Na hrote útoku dobre operoval Kane, ktorý sa dočkal gólovej odmeny po vyše dvadsiatich minútach hry. Lingard spadol v pokutovom území po súboji s dvoma obrancami a anglický kapitán si z bieleho bodu pripísal tretí gól na šampionáte. Panama sa snažila o ofenzívne momenty, ale vzadu si s ňou Angličania robili, čo chceli. Zápas sa definitívne zmenil na exhibíciu v 36. minúte, keď si Lingard vymenil loptu so Sterlingom a peknou strelou prekonal Peneda. Bol to prvý gól Anglicka na turnaji, ktorý neprišiel po štandardnej situácii. Ďalší padol po priamom kope, rozohral ho Henderson, po hlavičke Kanea ešte Penedo zneškodnil zakončenie Sterlinga, ale k lopte bol najbližšie Stones, ktorý hlavou zvýšil už na 4:0. Favorit stihol do prestávky aj piaty gól, Godoy fauloval v šestnástke Kanea, ktorý premenil aj druhú penaltu v zápase.V druhom polčase sa už hralo iba o výšku skóre. Angličania sa za šiestym gólom nehnali, no dosiahli ho po viac než hodiny hry. Kane kuriózne skompletizoval hetrik, keď ho odzadu trafila strela Loftusa-Cheeka a lopta zmenila smer nechytateľne pre Peneda. Anglicko si vzápätí dovolilo hneď dve striedania, Kane a Lingard uvoľnili miesto Vardymu s Delphom. Až potom sa do prvej šance dostali Panamčania, Murillo však neprekonal brankára Pickforda. Anglicko nevyužilo v zostávajúcom čase možnosti na ďalšie zveľadenie náskoku. Outsiderovi sa v 78. minúte podarilo aspoň znížiť po spolupráci striedajúcich hráčov. Avila rozohral priamy kop a Baloy sa v páde stal autorom historicky premiérového zásahu Panamy na MS. Záver sa len dohrával a Anglicko síce dosiahlo najvyššie víťazstvo doterajšieho priebehu šampionátu, pre inkasovaný gól si však pred posledným duelom v skupine neutvorilo lepšie skóre než Belgicko.