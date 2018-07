MS2018: Belgicko - Japonsko 3:2 v osemfinále, Belgičania otočili z 0:2

Osemfinále:

Belgicko - Japonsko 3:2 (0:0)

Góly: 69. Vertonghen, 74. Fellaini, 90.+4 Chadli - 48. Haraguči, 52. Inui. ŽK: Šibasaki (Jap.). Rozhodovali: Diedhiou – Camara, Samba (všetci Sen.)



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco (65. Chadli) - Mertens (65. Fellaini), Lukaku, Hazard



Japonsko: Kavašima - H. Sakai, Jošida, Šodži, Nagatomo - Hasebe, Šibasaki (81. Jamaguči) - Haraguči (81. Honda), Kagawa, Inui - Osako

Rostov nad Donom 2. júla (TASR) - Futbalisti Belgicka zvíťazili v pondelňajšom stretnutí osemfinále MS v Rostove nad Japonskom 3:2 a postúpili medzi osem najlepších tímov.V jednom z najatraktívnejších zápasov turnaja Japonci viedli po dvoch rýchlych góloch Genkiho Haragučiho a Takašiho Inuia v druhom polčase 2:0, ale Belgičania presnými hlavičkami Jana Vertonghena a Marouanea Fellainiho vyrovnali. Keď sa už zdalo, že zápas dospeje do predĺženia, vyšiel Belgičanom rýchly protiútok, ktorý zakončil Nacer Chadli.Belgičania sa v boji o semifinále stretnú s Brazíliou, ktorá vyradila Mexiko 2:0. Ich štvrťfinálový súboj je na programe v piatok 6. júla od 20.00 h SELČ v Kazani.Belgičania boli v pozícii favorita a v prvom polčase to aj potvrdzovali ofenzívnou aktivitou, ako prví však pohrozili Japonci. Kagawa už v 1. minúte nebezpečne vystrelil, brankár Courtois si však poradil. Favorit prevzal iniciatívu, viac sa hralo na polovici japonského tímu, ale snaha Belgičanov dostať sa do výhodných pozícií stroskotávala na aktívne brániacich Japoncoch. Viackrát sa do nádejnej pozície dostal najmä Lukaku, ale žiadna z jeho príležitostí sa gólom neskončila. Hazard to v 27. minúte skúsil tvrdou strelou spoza šestnástky, Kavašima sa však nenechal prekvapiť. Japonci zvládli niekoľkominútové obliehanie pokutového územia a v závere prvého polčasu takmer skórovali, keď brankár Courtois s námahou chytil loptu po Osakovom teči Nagatomovej strely.Krátko po zmene strán sa však už Japonci radovali. Obranca Vertonghen nezachytil Šibasakiho dlhú prihrávku na Haragučiho, ktorý krížnou strelou prekonal Courtoisa - 0:1. Okamžitý protiútok Belgičanov takmer priniesol vyrovnanie, pohotovú strelu Hazarda však zastavila ľavá žrď Kavašimovej bránky. Belgičania stratili sebaistotu, naopak, Japonci boli viditeľne povzbudení. Od 52. minúty viedli už 2:0, keď Inui strelou spoza šestnástky prekvapil Courtoisa. Belgičania sa nevzdávali ofenzívnej hry aj za cenu hroziacich protiútokov súpera a výrazne im pomohli aj striedania. Lukaku ešte v 62. minúte nehlavičkoval presne, ale o sedem minút sa Vertonghenov pokus vrátiť loptu pred brankára Kavašimu skončil gólom na 1:2.Japonci stratili dvojgólový náskok takmer rovnako rýchlo, ako ho získali. V 74. minúte sa Hazard uvoľnil na ľavej strane a Fellaini zužitkoval jeho center na presnú hlavičku - 2:2. Nerozhodný stav mohli zmeniť Inui aj Honda, ale v nádejných šanciach neuspeli. Zaujímavé dianie v druhom polčase podporili aj dve šance Belgičanov v 85. minúte, proti ktorým efektne zasiahol Kavašima. Japoncom v nadstavenom čase nevyšla situácia po rohovom kope pred bránkou súpera, Belgičania sa dostali do rýchleho protiútoku, v ktorom po Meunierovej prihrávke rozhodol Chadli - 3:2.