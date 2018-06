MS2018: Brazílčania proti Srbsku bez Costu a Danila

Dvadsaťsedemročný hráč Juventusu Turín Costa si v stretnutí proti Kostarike poranil sval v pravom stehne.



Soči 23. júna (TASR) - Brazílski futbalisti sa budú musieť vo svojom záverečnom zápase v skupinovej fáze MS 2018 proti Srbsku zaobísť bez krídelníka Douglasa Costu. Dvadsaťsedemročný hráč Juventusu Turín si v stretnutí proti Kostarike (2:0) poranil sval v pravom stehne.



"Na konci zápasu pocítil bolesť," citovala agentúra DPA slová lekára brazílskeho tímu Rodriga Lasmara.



Costa zostáva so zraneným obrancom Danilom v Soči a neodcestujú na zápas do Moskvy. Kedy bude opäť k dispozícii, lekár neprezradil. Pri oslave gólu Philippa Coutinha na 1:0 sa dokonca pri páde ľahko zranil tréner "kanárikov" Tite. "Poranil si stehenný sval, ale nie je to nič, čo by nás znepokojovalo," prezradil Lasmar.