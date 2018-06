Obávaní Brazílčania napokon iba remizovali so Švajčiarskom

E-skupina, 1. kolo:



Brazília - Švajčiarsko 1:1 (1:0)



Góly: 20. Coutinho - 50. Zuber. ŽK: Casemiro - Lichtsteiner, Schär, Behrami. Rozhodovali: Ramos - Torrentera, Hernandez (všetci Mex.), 43.109 divákov.



Brazília: Alisson - Danilo, Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro (60. Fernandinho), Paulinho (67. Augusto) - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus (79. Firmino)



Švajčiarsko: Sommer - Lichtsteiner (87. Lang), Schär, Akanji, Rodriguez - Behrami (71. Zakaria), Xhaka - Shaqiri, Džemaili, Zuber - Seferovič (80. Embolo)

Tabuľka E-skupiny:



1. Srbsko 1 1 0 0 1:0 3



2. Švajčiarsko 1 0 1 0 1:1 1



Brazília 1 0 1 0 1:1 1



4. Kostarika 1 0 0 1 0:1 0

Rostov 17. júna (TASR) - Futbalisti Brazílie v nedeľňajšom dueli E-skupiny MS v Rusku iba remizovali so Švajčiarskom 1:1. Päťnásobných svetových šampiónov poslal v Rostove do vedenia v 20. minúte výstavnou strelou Philippe Coutinho, krátko po prestávke vyrovnal hlavou po rohu Steven Zuber. V prvom zápase skupiny Srbsko zdolalo Kostariku 1:0.V piatok 22. júna o 14.00 SELČ nastúpi Brazília v Petrohrade proti Kostarike, Srbsko si v ten istý deň v súboji dvoch európskych tímov zmeria sily so Švajčiarskom (20.00 SELČ, Kaliningrad).Očakávaný tlak Brazílie sa nekonal, Švajčiari prežili úvod stretnutia bez ujmy. Mali však aj kus šťastia pri zaváhaní stopéra Schära, ktorému sa lopta vo vlastnej päťke zamotala medzi nohami a Paulinho ju neusmernil do bránky. V 20. minúte už bol Sommer bezmocný proti výstavnej strele Coutinha, ktorý loptu zakrútil pravačkou a tá sa od žrde odrazila za bránkovú čiaru - 1:0. Švajčiari sa prizerali umeniu "kanárikov", ktorí kontrolovali priebeh zápasu, v ofenzíve však miestami zvolili exhibičné riešenia namiesto priamočiarosti. V nadstavenom čase po rohu nebezpečne hlavičkoval Silva, lopta tesne preletela nad brvnom.Švajčiari nečakane udreli v 50. minúte, keď si Zuber po rohu Shaqiriho pomohol postrčením Mirandu a poslal loptu hlavou do siete - 1:1. Reklamácie hráčov Brazílie rozhodca nezobral do úvahy a gól uznal. Helvéti vycítili šancu prekvapiť obrovského favorita na zisk titulu, ktorý sa po vyrovnaní snažil zvýšiť útočnú aktivitu, ale jeho úsilie neprinášalo ovocie. Neymarovi znepríjemňovali pobyt na ihrisku tvrdé zákroky švajčiarskych hráčov, v 70. minúte však brazílsky klenot predviedol svoje umenie prihrávkou do šestnástky na voľného Coutinha, no ten vypálil nepresne a druhý gól v zápase nepridal. Brazílii chýbal prekvapivý moment, ktorým by jej hráči prelomili pevnú defenzívu súpera. Neujali sa ani obrovské šance Neymara, Firmina a Mirandu v závere, keď juhoamerický tím vystupňoval tlak. Švajčiari tak po Mexičanoch dosiahli aj s poriadnou dávkou šťastia druhý prekvapivý výsledok nedeľňajšieho programu.