MS2018: Čečenský líder Kadyrov udelil Salahovi čestné občianstvo

Groznyj 23. júna (TASR) - Čečenský líder Ramzan Kadyrov udelil egyptskému futbalovému reprezentantovi Mohamedovi Salahovi čestné občianstvo. Egypťania majú v autonómnej republike Ruskej federácie ako jediní z účastníkov MS 2018 tréningovú základňu.



"Dnes v noci som podpísal dekrét pre tohoto skvelého futbalistu," citovala agentúra DPA slová Kadyrova.



Akcia vyvolala aj rozpačité reakcie vzhľadom na porušovanie ľudských práv v oblasti, no politik jej zneužitie za účelom propagandy odmietol. "Nezneužívame to politicky. Naši nepriatelia sú platení za písanie takýchto článkov. Nepozvali sme Salaha alebo egyptský tím. Vybrali si nás oni," reagoval Kadyrov.



Egyptská futbalová asociácia (EFA) zverejnila fotografiu z formálneho stretnutia s Kadyrovom v prezidentskom paláci v piatok večer na svojej oficiálnej webstránke. Kanonier Liverpoolu s čečenským lídrom pózoval na štadióne už pred začiatkom turnaja.



Egypt nemá po prehrách s Uruguajom (0:1) a Ruskom (1:3) už šancu na postup z A-skupiny. So šampionátom sa rozlúči v pondelok 25. júna o 16.00 h SELČ duelom proti Saudskej Arábii vo Volgograde.