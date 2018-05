Chára neposilní Slovákov na MS, dôvodom je prasknútá kosť na ruke

Obranca tímu NHL Boston Bruins sa ospravedlnil pre zdravotné problémy.

Kodaň 7. mája (TASR) - Zdeno Chára neposilní slovenskú reprezentáciu na prebiehajúcom svetovom šampionáte v Dánsku. Obranca tímu NHL Boston Bruins sa ospravedlnil pre zdravotné problémy.



V semifinále play off Východnej konferencie NHL utrpel Chára zranenie ruky. V dejisku MS o tom informoval generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan, ktorý sa s hráčom telefonicky spojil v pondelok podvečer.



"So Zdenom Chárom sme telefonovali, no žiaľ, reprezentáciu nebude môcť posilniť, pretože si z náročnej série play off NHL odniesol prasklinu na ruke. Budeme sa musieť zaobísť bez neho," uviedol Šatan na oficiálnom webe hockeyslovakia.sk.



