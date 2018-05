MS 2018: Dánsky šok na úkor Fínov je výsledkom kvalitnej defenzívy

Fíni aj napriek prehre ostali na prvej priečke, predbehnúť ich však mohli Kanaďania i Američania, ktorí mali o jeden zápas menej.

Herning 10. mája (TASR) - Hokejisti domáceho Dánska sa postarali o prvé prekvapenie MS, keď pribrzdili rozbehnutých Fínov. Zdolali ich 3:2, čím si v severskom derby zvýšili sebavedomie i šancu na postup do štvrťfinále.



Fíni mali po troch dueloch priemer takmer ôsmich gólov na zápas, bez straty bodu a so skóre 23:2 viedli herningskú B-skupinu. Prvoradou úlohou Dánov tak bolo eliminovať rozbehnutú ofenzívnu mašinu súpera. "Vedeli sme, že majú obrovskú ofenzívnu silu, takže sme ako tím vynaložili veľké úsilie na blokovanie striel a zastavovanie ich útokov. Takisto sme si dali záležať, aby náš brankár videl puk. Freddie (Andersen) vždy našiel spôsob, ako nás udržať v hre. Veľmi nám pomohol k tomuto výsledku," uviedol Jannik Hansen.



Práve on a ďalší útočník Mikkel Bödker, ktorý prihral na všetky tri dánske góly, posilnili Dánov pred zápasom s Fínskom. Ako sa ukázalo, pokropili ich živou vodou. Dáni mali za sebou tesnú výhru 3:2 s Nemeckom, po ktorej podľahli USA 0:4 a Kanade 1:7. Na postup do štvrťfinále by sa im hodilo obrať o body aj niektorého z favoritov. Víťazstvom nad Fínskom pred zaplnenými tribúnami haly Jyske Bank Boxen to dokázali. "Snažili sme sa hrať našu hru, prvoradá však bola obrana," uviedol útočník Nichlas Hardt, ktorý dosiahol v 59. minúte víťazný gól Dánov. "Toto je to, čo robia veľkí hráči. Nichlas tým gólom rozhodol o našom víťazstve, ktoré je veľmi cenné," poznamenal Hansen.



Fíni aj napriek prehre ostali na prvej priečke, predbehnúť ich však mohli Kanaďania i Američania, ktorí mali o jeden zápas menej. Dánov cenné víťazstvo posunulo na priebežnú 4. priečku, hrať však ešte budú s tromi papierovo najslabšími tímami skupiny - Nórskom, Kóreou a Lotyšskom.