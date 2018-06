Nevšedná cesta na MS v Rusku: Kolumbijčan prešiel na bicykli 5000 km

Štyridsaťtriročný fanúšik mal počas svojej cesty oblečený dres kolumbijskej reprezentácie s podpismi členov svojej rodiny.

Moskva 17. júna (TASR) - Kolumbijský futbalový fanúšik prešiel na bicykli viac ako 5000 kilometrov, aby videl hrať zverencov trénera Joseho Pekermana na MS 2018 v Rusku. Daniel Quiroga odštartoval svoju cestu v Portugalsku a prešiel cez sedem európskych krajín.



Na ceste mu mali robiť spoločnosť aj jeho brat s kamarátom, ale napokon sa tohto dobrodružstva nezúčastnili. Štyridsaťtriročný fanúšik mal počas svojej cesty oblečený dres kolumbijskej reprezentácie s podpismi členov svojej rodiny. "Tieto podpisy mi dodali veľa energie," citovala nadšeného fanúšika agentúra AP.



Quiroga podnikol nevšednú cestu na šampionát aj pred štyrmi rokmi do Brazílie, no vtedy prišiel do dejiska MS z Kolumbie na motorke.