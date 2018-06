MS2018: FIFA sa zaoberá správaním Nemcov aj Lichtsteinera

Zástupcovia nemeckej reprezentácie sa za správanie členov delegácie verejne ospravedlnili.



Moskva 24. júna (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) začala vyšetrovať dvoch členov nemeckej delegácie na MS 2018 za incidenty po skončení zápasu so Švédskom.



Šéf kancelárie národného zväzu DFB Georg Behlau a Ulrich Voigt z tlačového oddelenia nepatrične oslavovali víťazstvo 2:1. "Niektorí z Nemcov sa rozbehli smerom k nám a ukazovali rôzne gestá. To ma veľmi nahnevalo," citovala agentúra DPA slová trénera Švédska Janneho Anderssona.



Zástupcovia nemeckej reprezentácie sa za správanie členov delegácie verejne ospravedlnili. "Bol to zápas plný emócií. Na jeho konci boli niektoré reakcie a gestá smerom k švédskej lavičke príliš emocionálne. To nie je náš štýl. Za to sa švédskemu trénerovi a jeho zverencom ospravedlňujeme," napísali vo vyhlásení.



V hľadáčiku FIFA sa ocitol tiež švajčiarsky reprezentant Stephan Lichtsteiner. "Kapitán sa po víťaznom góle Xherdana Shaqiriho v stretnutí so Srbskom nechal uniesť jeho oslavným gestom napodobňujúcim dvojhlavého orla," informoval internetový portál baz.ch. Rovnaké gesto ukázal po vyrovnávajúcom góle aj Granit Xhaka. Verdikt v prípade trojice švajčiarskych hráčov by mal padnúť v pondelok.