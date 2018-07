FOTO: Francúzi zdolali Belgicko 1:0 a postúpili do finále

Semifinále:



Francúzsko - Belgicko 1:0 (0:0)



Gól: 51. Umtiti. ŽK: Kante, Mbappe - E. Hazard, Alderweireld, Vertonghen. Rozhodovali: Cunha - Taran, Espinosa (všetci Uru.).



Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kante - Mbappe, Griezmann, Matuidi (86. Tolisso) - Giroud (85. N'Zonzi)



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Chadli (90.+1 Batshuayi), Dembele (60. Mertens), Witsel, Fellaini (80. Carrasco), E. Hazard - De Bruyne - Lukaku

Hlasy po zápase (zdroje: ČT4, BBC, DPA):



Didier Deschamps, tréner Francúzska: "Odohrali sme výnimočný zápas, som šťastný. Bolo to nesmierne náročné stretnutie. Jediný gól strelil obranca, na defenzíve budeme pracovať aj pred finále. Klobúk dole pred hráčmi za to, čo dokázali. Ďakujem však aj celému realizačnému tímu."



Roberto Martinez, tréner Belgicka: "Bol to veľmi tesný duel, ktorý rozhodlo trocha šťastia pred bránkou. Prístupu hráčov nemám čo vyčítať, nemôžeme žiadať viac. Musíme sa zmieriť, že jeden tím prehrá, aj keď sme urobili všetko, čo sa dalo. Detaily sa rátajú v semifinále MS. Zostáva nám jedno vystúpenie, chcem zaistiť, aby sme šampionát zakončili úspešne. Hráči si nezaslúžia odísť sklamane."



Samuel Umtiti, obranca a autor gólu Francúzska: "Som veľmi hrdý. Na protivníka sme vyvinuli tlak, pri góle som mal šťastie. Nech žije Francúzsko."

Petrohrad 10. júla (TASR) - Francúzski futbalisti postúpili do finále MS 2018 v Rusku. V utorňajšom úvodnom semifinále zvíťazili v Petrohrade nad Belgickom 1:0 vďaka gólu stopéra Samuela Umtitiho z 51. minúty. V boji o druhý titul majstrov sveta narazia na víťaza stredajšieho semifinále medzi Chorvátskom a Anglickom (20.00 SELČ).Francúzi sa predstavia v prvom finále od roku 2006, keď na MS v Nemecku podľahli Talianom, no po 20 rokoch môžu zopakovať zlatý úspech z domáceho šampionátu.Belgičania okúsili trpkosť prehry prvýkrát po 23 zápasoch, doteraz sa dostali na MS najďalej v roku 1986 v Mexiku, keď obsadili štvrté miesto. V semifinále prehrali s Argentínou 0:2, v súboji o bronz práve s Francúzskom 2:4 po predĺžení.Vykartovaného Meuniera nahradil na pravej strane belgickej zostavy Chadli, vľavo robil súperom veľké problémy E. Hazard, De Bruyne operoval zo stredu. Do zostavy Francúzov sa vrátil Matuidi, ináč tréner Didier Deschamps vsadil na rovnaké mená ako vo štvrťfinále.Hneď v prvej minúte ukázal rýchlosť na pravom krídle Mbappe, ale Griezmann v pokutovom území jeho center nezužitkoval. Na druhej strane pohrozil prienikom Hazard, prihrávku do vápna zblokoval na roh Pavard. Belgičania to skúšali najmä po ľavej strane a Hazard sa postaral aj o ďalšie dve veľké šance. Pri prvej v 15. minúte namieril zvnútra vápna tesne vedľa vzdialenejšej žrde, chvíľu nato jeho strelu podvihol nad brvno hlavou Varane. Pri tutovke Alderweirelda po rohovom kope zase vytiahol vynikajúci zákrok Lloris. Francúzi to skúšali najmä z brejkov a dlhými pasmi. V 34. minúte nevyšlo Giroudovi zakončenie, keď mu poslal loptu do šestnástky sprava Mbappe. Chvíľu predtým sa predviedol peknou hlavičkou, ktorá išla tesne vedľa. V záverečných minútach pred zmenou strán mali prevahu Francúzi. Ich najväčšia šanca polčasu prišla v 40. minúte. Pavard sa dostal k lopte v pokutovom území, no jeho strelu reflexívne nohou vyrazil Courtois.Ofenzívne ladený duel pokračoval aj po prestávke. Lukaku vo vzdušnom súboji hlavičkoval vysoko nad, Giroudovu strelu z otočky stihol zblokovať Kompany. Z následného Griezmannovho rohu však už otvoril skóre Umtiti, keď sa hlavou presadil cez Fellainiho - 1:0. Po parádnej akcii na malom priestore a pätičke Mbappeho mal ďalšiu tutovku Giroud, ale tentoraz ho zablokoval Dembele. Na jeho miesto išiel vzápätí Mertens, ktorý sa posunul dopredu spolu s hlavičkárom Fellainim, stiahol sa De Bruyne. Vyrovnať mohol v 65. minúte po akcii dvoch nových útočníkov práve Fellaini, ale hlavou namieril tesne vedľa. "Les Bleus" sa stiahli pred šestnástku, hralo sa v podstate len na jednej polovici, no šance Belgicka neprichádzali a čas sa krátil. V 82. minúte vypálil z diaľky Witsel, no Lloris si dal pozor. Belgičanom sa už do konca duelu vyrovnať nepodarilo, naopak, ešte mohli inkasovať po strele Tolissa.