Musa je nigérijským rekordérom na MS: A možno dám opäť dva góly

Stal sa tiež prvým nigérijským reprezentantom, ktorý strelil gól na dvoch svetových šampionátoch.

Volgograd 23. júna (TASR) - So 4 gólmi je už najlepším strelcom futbalistov Nigérie na finálových turnajoch MS. Dvadsaťpäťročný útočník Ahmed Musa rozhodol v piatok dvoma utešenými gólmi proti Islandu (2:0) duel základnej D-skupiny a poriadne v nej zamiešal postupovými kartami. Stal sa tiež prvým nigérijským reprezentantom, ktorý strelil gól na dvoch svetových šampionátoch.



Pred 4 rokmi v Brazílii dal dva góly Argentíne, Nigéria ale prehrala 2:3. Vo Volgograde však napísal kmeňový hráč Leicestru City, ktorý hosťoval v CSKA Moskva iný príbeh. Jeho technická ekvilibristika pri prvom góle, resp. rýchle sólo s chladnokrvným pokorením islandskej defenzívy pri druhom uštedrili Vikingom tvrdé K.O. "Asi som dobrý v prekonávaní rekordov. V Brazílii som hral proti Messimu a dal som dva góly. Keď som hral za Leicester v príprave proti Messimu a FC Barcelone, tiež som dal dva góly. Stať sa môže hocičo, možno dám dva góly aj v nasledujúcom zápase proti Argentíne," povedal s úsmevom médiám hrdina a Hráč zápasu, ktorý sa v januári vrátil do CSKA na hosťovanie, aby bol v zápasovom rytme: "Umožnili mi opäť môj štýl hry, ktorý som predviedol aj v zápase s Islandom. Bez CSKA by som ani nedostal šancu hrať na týchto MS. Som im veľmi vďačný," citovala ho agentúra DPA.



Zo skupiny už majú istotu postupu šesťbodoví Chorváti, Afričania poskočili s 3 bodmi na druhé miesto. Tretí je Island s bodom, nečakane poslední sú Argentínčania tiež s jedným bodom. "Super orli" vedia, že ďalej ich posunie len bodový zisk v súboji s dvojnásobným svetovým šampiónom, ktorý zatiaľ na mundiale výrazne zaostáva za očakávaniami. Za istých okolností im stačí bod. V postupovej hre je okrem Argentíny ale i Island, ktorý musí zdolať Chorvátov aj potrebným výraznejším gólovým rozdielom.



Islanďania mohli v zápase vo Volgograde znížiť, ale Gylfi Sigurdsson nepremenil penaltu. "Toto je pre nás veľmi zlý výsledok. Vieme, že to už nemáme vo vlastných rukách. Ale proti Chorvátsku chceme a budeme hrať na víťazstvo. Gylfi nezahadzuje veľa pokutových kopov. Stále bude prvým, kto sa na penaltu postaví, ak budeme kopať ďalšiu," povedal pre islandskú štátnu televíziu RUV kapitán Aron Gunnarsson. "Minul som bránku. Je to jasné. Veľa sa k tomu už povedať nedá," uviedol stredopoliar FC Everton.



Tréner Islandu Heimir Hallgrimsson hodnotil súboj slovami: "Prvý polčas sme hrali podľa predstáv. Bolo to 0:0 a my sme boli v dobrej pozícii. Zápas zmenil prvý gól. Museli sme potom riskovať. Taktiku sme mali dobrú, ale v druhom polčase sme boli bezzubí. Oni dobre menili tempo hry, boli vždy o krok pred nami a získavali odrazené lopty." Opäť tiež poukázal na fakt, že Chorvátov majú skvele prečítaných, keďže s nimi hrali aj v kvalifikácii: "Je nevšedný fakt, že sme stále v hre o postup. Teraz potrebujeme iba zdolať Chorvátsko, čo je samozrejme ľahšie povedať, ako urobiť. Proti Chorvátsku sme hrali štyrikrát za uplynulé štyri roky. Zvykli sme hovoriť, že sme ako manželský pár, ktorý sa pokúša o rozvod, ale vždy sa opäť dá dokopy. Oni majú za sebou dva naozaj vynikajúce výkony na MS. Ten druhý bol žiarivý príklad, ako dobré Chorvátsko je. Sme však sebavedomí, pretože sme ich v kvalifikácii dokázali predstihnúť a u nás doma na Islande sme ich vždy zdolali."



Meno druhého postupujúceho z tejto skupiny teda určia až zápasy záverečného 3. kola v utorok 26. júna, v ktorých sa od 20.00 SELČ stretne Nigéria s Argentínou v Petrohrade, resp. Island s Chorvátskom v Rostove.