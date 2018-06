MS2018: Nemci sa ospravedlnili za neprimerané gestá po víťaznom góle

Nemecký futbalista Toni Kroos sa teší z gólu z 95. minúty v zápase so Švédskom na MS.

Gól podľa slov trénera švédskej reprezentácie oslavovali príliš okázalo.

Soči 24. júna (TASR) - Členovia nemeckej futbalovej reprezentácie sa ospravedlnili Švédom za neprimerane emotívnu oslavu gólu Toniho Kroosa z 95. minúty, ktorým úradujúci šampióni v sobotňajšom zápase F-skupiny MS strhli víťazstvo 2:1 na svoju stranu a udržali sa v hre o postup do osemfinále.



"Bol to emotívny zápas. Na jeho konci niektoré naše gestá voči švédskej lavičke neboli správne. Toto nie je náš štýl, nechali sme sa až príliš uniesť emóciami. Chceme sa za naše správanie ospravedlniť trénerovi Švédska ako aj hráčom súpera," napísal nemecký tím na Twitteri.



Na pozápasovej tlačovej konferencii tréner švédskej reprezentácie Janne Andersson kritizoval niektorých členov nemeckého tímu. "Gól na 2:1 oslavovali podľa môjho vkusu príliš okázalo. Pobehovali a poskakovali pred našou lavičkou, provokovali nás gestami. Bol som z toho znepokojený a poviem na rovinu, že aj poriadne nahnevaný. Vo futbale by mala existovať elementárna slušnosť voči súperovi," uviedol Andersson, ktorého tím neudržal polčasové vedenie.