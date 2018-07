MS 2018: Ovečkin ukáže Stanleyho pohár v Moskve

Alexander Ovečkin naživo sledoval osemfinálový duel ruských futbalistov, v ktorom po penaltách vyradili Španielsko.

Moskva 3. júla (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin prinesie slávny Stanleyho pohár do Moskvy a predstaví ho fanúšikom pred sobotňajším štvrťfinále MS 2018, v ktorom sa stretnú domáci futbalisti s Chorvátskom.



"Drahí priatelia, budem veľmi šťastný, ak uvidím všetkých, ktorí sa chcú odfotiť so Stanleyho pohárom," napísal hviezdny útočník na Instagram.



Ovečkin naživo sledoval osemfinálový duel ruských futbalistov, v ktorom po penaltách vyradili Španielsko. Svoj premiérový triumf NHL dosiahol s Washingtonom, ktorý vo finále play off NHL zdolal nováčika Vegas Golden Knights 4:3 na zápasy. Informovala agentúra AP.