MS2018: Rakúšania mali divácku dilemu, ale Neymar nadchol

Viedeň 10. júna (TASR) - Susedné Rakúsko zažilo v nedeľu dva športové sviatky. Tenista Dominic Thiem bojoval v Paríži vo finále grandslamového turnaja Roland Garros a v tom istom čase nastúpila futbalová reprezentácia vo Viedni na prestížne prípravné stretnutie s Brazíliou, ktorá bude už onedlho na majstrovstvách sveta v Rusku ašpirovať na šiesty titul.



Priamo na Štadión Ernsta Happela sa vybralo takmer 50.000 ľudí. Videli najväčšiu atrakciu, ktorou tentoraz v Prátri nebol zábavný park, ale jeden z popredných svetových tímov, ktorý navyše prišiel v skvelej fazóne. Titeho zverenci uspeli 3:0 a pripísali si štvrté tohtoročné víťazstvo "na nulu" v rovnakom počte vystúpení, keď predtým zdolali aj Rusov (3:0), úradujúcich svetových šampiónov z Nemecka (1:0) a Chorvátov (2:0). Spoločne s novembrovou remízou s Anglickom (0:0) neinkasovali v piatich medzištátnych zápasoch za sebou.



"Dosiahli sme nesmierne dôležité víťazstvo pred začiatkom majstrovstiev sveta. Musíme byť spokojní s naším výkonom, teraz na nás čakajú už súťažné zápasy. Musíme sa sústrediť na náš otvárací súboj na šampionáte," povedal Philippe Coutinho, ktorý stanovil gólom v 69. minúte výsledok viedenského merania síl. Na ihrisku pobudol do 76. minúty, keď ho vystriedal Taison.



Pri nástupe si najväčšie ovácie od prevažne bielo-červeného publika vyslúžil Neymar, ktorý si ich vypýtal aj v druhom polčase. Hoci v úvodnom dejstve stratil viackrát loptu, po zmene strán ozdobil duel individuálnou akciou, keď si "posadil" obrancu, šancu nedal ani brankárovi a štýlovo upravil na 2:0. V 85. stretnutí v najcennejšom drese strelil 55. gól, skóroval pred pár dňami aj do siete Chorvátska pri návrate po trojmesačnej absencii, ktorú zavinilo zranenie. Je naspäť a Brazília sa bude predovšetkým naňho spoliehať aj na turnaji v Rusku. O týždeň 17. júna hrá proti Švajčiarsku, v E-skupine narazí aj na Kostariku (22. júna) a Srbsko (27. júna).



"Pre nás to bol vydarený duel. Ukázali sme kvalitu, máme radosť z predvedeného výkonu i dosiahnutého výsledku. Zranenie je za mnou, teší ma aj môj výkon," uviedol Neymar. Predstavenie vzbudilo pozornosť nielen u domácich a brazílskych novinárov, ale aj u žurnalistov z okolitých krajín. Pokiaľ chceli v mix-zóne ukoristiť vyjadrenia Neymara a jeho spoluhráčov, museli sa vyzbrojiť trpezlivosťou, prví hráči vyšli z kabíny približne o 19.30 h. Ako však poznamenal jeden z brazílskych novinárov, pri tomto mužstve to nebolo nič neobvyklé.



Rekordní päťnásobní majstri sveta ukončili stopercentnú bilanciu Rakúšanov, odkedy na ich lavičku v novembri zasadol nemecký tréner Franco Foda. V kvalifikačnej skupine skončili za Srbskom, Írskom aj Walesom, no po jeho nástupe zdolali Uruguaj, Slovinsko, Luxembursko, Rusko i Nemecko. "Bol to náš tretí zápas po dlhej klubovej sezóne. Chýbala nám energia, stále sme to skúšali, no zakaždým nám chýbal jeden krok," povedal Foda.