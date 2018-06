MS2018: Rudy si zlomil nos, čakajú ho vyšetrenia

Rudymu sa silné krvácanie z nosa snažili zastaviť lekári nemeckého tímu, ale nepodarilo sa im to.

Soči 24. júna (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Sebastian Rudy utrpel v sobotňajšom zápase MS proti Švédsku (2:1) zlomeninu nosa. Dvadsaťosemročný stredopoliar musel pri svojom debute na svetovom šampionáte opustiť ihrisko už v 25. minúte po tom, ako ho švédsky útočník Ola Toivonen neúmyselne zasiahol kopačkou do tváre.



Rudymu sa silné krvácanie z nosa snažili zastaviť lekári nemeckého tímu, ale nepodarilo sa im to a v 31. minúte ho v zostave "Nationalelf" nahradil Ilkay Gündogan. "V nedeľu ma čaká röntgenové vyšetrenie. Až po ňom budeme vedieť, či je možné nos nejako zafixovať, aby som mohol nastúpiť v ďalšom zápase. Mám trocha problémy s dýchaním, ale v tejto chvíli necítim žiadnu bolesť," uviedol Rudy po zápase so Švédskom, v ktorom úradujúci majstri sveta strhli víťazstvo na svoju stranu gólom Toniho Kroosa v piatej minúte nadstaveného času. V stredu 27. júna čaká Nemcov posledný zápas v F-skupine proti Kórejskej republike.