MS2018: Španielsko o spečatenie postupu, Maroko o česť

B-skupina, 3. kolo:

ŠPANIELSKO - MAROKO, pondelok 25. júna, 20.00 SELČ, Kaliningrad (Štadión Kaliningrad)

hlavný rozhodca: Ravšan Irmatov (Uzb.)



predpokladané zostavy:

Španielsko: De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Busquets - Silva, Isco, Iniesta, Vazquez - Costa



Maroko: El Kajoui - Dirar, Benatia, Da Costa, Hakimi - El Ahmadi, Boussoufa - Amrabat, Belhanda, Ziyech - Boutaib



Tabuľka B-skupiny:

1. Španielsko 2 1 1 0 4:3 4

Portugalsko 2 1 1 0 4:3 4

--------------------------------

3. Irán 2 1 0 1 1:1 3

4. Maroko 2 0 0 2 0:2 0

Kaliningrad 24. júna (TASR) - V pondelňajšom zápase záverečného 3. kola B-skupiny futbalových MS 2018 medzi Španielskom a Marokom (20.00 h SELČ) má šancu na postup do vyraďovacej časti už iba európske mužstvo. To je so štyrmi bodmi z dvoch zápasov na čele tabuľky spoločne s Portugalskom a na potvrdenie osemfinálovej účasti mu v Kaliningrade stačí remíza s už eliminovaným africkým zástupcom.V "béčku" sa už od žrebu očakával postup uplynulých dvoch európskych šampiónov a Španielmi s Portugalcami za ním aj smerujú. Po remíze 3:3 vo vzájomnom stretnutí zdolali najtesnejším rozdielom outsiderov skupiny. Španielsky tréner Fernando Hierro však nepodceňuje najbližšieho protivníka, aj keď Maroko si už za žiadnych okolností nemôže predĺžiť pobyt v Rusku.povedal na stránke marca.com Hierro, ktorý zasadol na lavičku doslova len niekoľko desiatok hodín pred prvým súbojom s Portugalskom. Náročnú úlohu nástupcu Julena Lopeteguiho zatiaľ zvláda:Portugalsko má Cristiana Ronalda, ktorý strelil všetky štyri jeho doterajšie góly v Rusku. Takisto Španielsko našlo svojho streleckého lídra, stal sa ním autor troch gólov v dvoch zápasoch Diego Costa.dodal kouč na margo útočníka. Costa ani ďalší členovia základnej zostavy nehlásili Hierrovi pred záverom skupinových bojov zdravotné problémy. Tie postihli iba náhradného brankára Pepeho Reinu a ľavého obrancu Nacha Monreala. Stredopoliar Sergio Busquets dostal žltú kartu, a pokiaľ by v pondelok videl ďalšiu, nesmel by hrať v osemfinále.Maroko postúpilo do play off iba raz v histórii - na MS 1986. Pri minulých štartoch na MS 1994 a 1998 skončilo v skupinovej fáze a nezlepšilo sa ani v Rusku. Na gól na svetovom šampionáte čaká dvadsať rokov, posledný gól pri víťazstve nad Škótskom 3:0 strelil Salaheddine Bassir.povedal francúzsky tréner Maroka Herve Renard.Jediné doterajšie vzájomné súboje sa uskutočnili pred 56 rokmi, keď Španielsko v medzikonfederačnej baráži MS 1962 vyradilo Maroko po víťazstvách 1:0 u súpera a 3:2 doma. Pondelňajšiu konfrontáciu povedie ako hlavný arbiter Ravšan Irmatov z Uzbekistanu.