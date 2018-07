MS2018: Anglicko vo štvrťfinále zdolalo Švédsko 2:0

Štvrťfinále:



Švédsko - Anglicko 0:2 (0:1)



Góly: 30. Maguire, 59. Alli. ŽK: Guidetti, Larsson - Maguire. Rozhodovali: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všetci Hol.), 39.991 divákov.



Švédsko: Olsen - Krafth (85. Jansson), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg (65. Olsson) - Berg, Toivonen (65. Guidetti)



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Alli (77. Delph), Henderson (85. Dier), Lingard, Young - Sterling (90.+1 Rashford), Kane

Hlasy po zápase:



Janne Andersson, tréner Švédska: "Čelili sme veľmi silnému a dobre organizovanému súperovi. A tiež sa nám nepodarilo zopakovať výkony zo zápasov proti Mexiku a Švajčiarsku. Gratulujem Anglicku k zaslúženému víťazstvu, jeho hráčom a trénerovi patrí absolutórium. Myslím si, že to môžu dotiahnuť až k zisku titulu."



Gareth Southgate, tréner Anglicka: "V minulosti sa nám stalo, že sme Švédov podcenili. Teraz sme však také niečo nepripustili. Bol to fyzicky náročný zápas, ale vedeli sme, že len s maximálnym výkonom môžeme pomýšľať na úspech. Počkáme si na nášho semifinálového súpera. Hrať s Ruskom v Moskve by bolo niečo neskutočné. Dúfam, že si všetci fanúšikovia doma užívajú veľký a pre anglický futbal výnimočný deň."



Andreas Granqvist, kapitán Švédska: "Samozrejme, nik z nás nemá z prehry radosť. Treba však priznať, že Anglicko postúpilo zaslúžene. Napriek vypadnutiu som nesmierne hrdý na to, čo sme dokázali na tomto šampionáte."



Harry Kane, kapitán Anglicka: "Poctivo sme sa na tento zápas pripravili, museli sme sa dať dohromady po osemfinále. Švédi hrali odlišne než naši predchádzajúci súperi, ale nedali sme im priestor, čo bolo dôležité."



Harry Maguire, obranca a autor gólu Anglicka: "Dominovali sme s loptou a kontrolovali sme hru. K záveru stretnutia sme pristúpili trochu ľahkovážne, ale napokon sme nepripustili drámu. Cítime, že nám to ide. Naše štandardné situácie sú veľká hrozba pre každého súpera. Situáciu, z ktorej padol náš druhý gól, nacvičujeme často na tréningu. Všetka česť patrí členom nášho realizačného tímu za to, ako nás dokážu pripraviť na jednotlivé herné situácie."



Dele Alli, stredopoliar a autor gólu Anglicka: "Podali sme fantastický výkon a dodržali sme trénerom stanovenú taktiku. Postúpiť do semifinále je úžasný pocit. Jordan Pickford nás viackrát podržal a potvrdil, aký je pre tím dôležitý."







Samara 7. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka postúpili do semifinále MS 2018 v Rusku. V sobotňajšom stretnutí štvrťfinále zvíťazili v Samare nad Švédmi 2:0 po góloch Harryho Maguirea a Dele Alliho.V semifinále, do ktorého sa Angličania dostali prvýkrát od roku 1990, narazia v stredu 11. júla o 20.00 SELČ v moskovských Lužnikách na víťaza záverečného štvrťfinálového súboja medzi Ruskom a Chorvátskom (20.00 SELČ, Soči).V tomto miléniu bolo doterajším maximomna svetových šampionátoch štvrťfinále, do ktorého sa prebojoval v roku 2002 v Kórejskej republike a Japonsku i o štyri roky neskôr v Nemecku. Jediný titul majstra sveta získalo Anglicko v roku 1966 na domácej pôde.Švédsky tréner urobil dve zmeny v základnej zostave v porovnaní s osemfinálovým zápasom proti Švajčiarsku. Vykartovaného Lustiga nahradil na pravom kraji obrany Krafthom, namiesto Svenssona nastúpil v strede poľa Larsson. Angličania zostali verní rovnakej jedenástke, ktorá odštartovala proti Kolumbii. Ako prví pohrozili v 13. minúte Švédi ďalekonosnou strelou Claessona, ktorej však chýbala presnosť. Po rýchlom protiútoku sa v 19. minúte dostal do prvej nebezpečnej šance so šiestimi gólmi najlepší kanonier turnaja Kane, ale jeho prízemný pokus minul pravú žrď švédskej bránky. Hráčom oboch tímov viditeľne zväzovala nohy nervozita, plnenie si obranných povinností dlhší čas prevažovalo nad snahou o ofenzívne manévre. Angličania gólovo "odomkli" tretie štvrťfinále v 30. minúte. Rohový kop Younga našiel tieňovo bráneného Maguirea, ktorý hlavičkou nedal Olsenovi šancu zasiahnuť - 0:1. Angličania nemali veľa práce, aby udržali zakríknutého súpera na dištanc. Naopak, sami mohli v závere prvého dejstva zvýšiť vedenie. Sterling si ukážkovo pred šestnástkou spracoval dlhočizný pas Hendersona, obišiel švédskeho brankára, ale ani na dvakrát pred ním neuspel.Švédi boli v 47. minúte blízko k vyrovnaniu. V ich vôbec prvej vážnej príležitosti sa ocitol Berg, ktorého hlavičku s gólovými parametrami reflexívne pri ľavej žrdi vytesnil Pickford. "Albión" po necelej hodine opäť potvrdil obrovskú silu vo vzdušnom priestore. Po obliehaní šestnástky a presnom centri Lingarda sa hlavičkou pri vzdialenejšej žrdi presadil Alli cez rukavice Olsena - 0:2. Anglický tím následne prežil bez ujmy tutovku Claessona, ktorého vychytal Pickford. Kontaktný gól a zdramatizovanie stretnutia neprinieslo ani dvojité striedanie Švédov. Ich nemohúcnosť v koncovke zvýraznil v 72. minúte Berg, ktorý opäť nechal vyniknúť Pickforda. S pribúdajúcimi minútami dochádzala švédskym hráčom energia a pri výstavbe útočných akcií absentovala prekvapujúca myšlienka. Angličania po dlhom 28-ročnom pôste dokráčali do záverečnej fázy svetového šampionátu.