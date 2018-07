Tehotná manželka odkazuje Granqvistovi: Počkáme ťa až do finále!

Tridsaťtriročný pilier defenzívy severanov doviedol Tre Kronor v utorok do štvrťfinále svetového šampionátu po tesnom víťazstve 1:0 nad Švajčiarskom.

Štokholm 3. júla (TASR) - Kapitán švédskych futbalistov Andreas Granqvist dostal od svojej tehotnej manželky povolenie zostať v Rusku ešte ďalšie dva týždne, teda až do finále majstrovstiev sveta.



Jeho manželka Sofia mu doma v Helsinborgu v najbližších dňoch privedie na svet druhé dieťa, ale manžela nestresuje a netlačí k tomu, aby prišiel za ňou. Naopak, podporuje ho. "Náš hrdina, môj manžel, otec Novy. Si strašne dobrý! Uži si to. My ťa tu počkáme doma až do finále!!!" napísala na sociálnej sieti Instagram.



Švédsko je vo štvrťfinále po prvý raz od MS 1994, keď skončilo tretie.