Kohút verí, že šampionát v Bratislave a Košiciach prekoná rok 2011

Organizačný výbor MS si už prevzal obe arény, v ktorých sa momentálne finišuje s prípravami.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút verí, že svetový šampionát v Bratislave a Košiciach prekoná divácku návštevnosť z roku 2011. Zápasy MS vtedy videlo 406.804 divákov, v priemere 7264 na zápas. Je predpoklad, že toto číslo bude teraz väčšie.



Kohút očakáva, že zápasy okrem skalných fanúšikov navštívia aj ľudia, ktorí na hokej nechodia pravidelne. "Napriek tomu, že zápasy Slovenska a Česka sú momentálne nedostupné, stále sú v predaji ďalšie zaujímavé duely. Veríme, že do oboch hál sa dostanú nielen skalní fanúšikovia, ale aj rodiny s deťmi. Verím, že si odnesú veľa neopakovateľných zážitkov. Chceme tieto MS urobiť ináč ako v roku 2011, najmä čo sa týka fanzón," zdôraznil šéf slovenského hokeja na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave.



Organizačný výbor MS si už prevzal obe arény, v ktorých sa momentálne finišuje s prípravami. Chystá sa zázemie pre tímy, hostí, médiá i fanúšikov. V Bratislave sa rekonštruujú podlahy, nainštalované je nové osvetlenie, a taktiež mantinely podľa požiadaviek IIHF. Mantinely v Košiciach vymenili už začiatkom februára. Na vonkajších stenách Steel arény pribudlo nové opláštenie vo farbách MS. Hlavný motív vizuálu je hokejista, maskot Macejko a silueta košickej dominanty Dómu sv. Alžbety.



"V Košiciach dolaďujeme osvetlenie a kvalitu ľadovej plochy, dopĺňa sa vybavenie kabín a finišuje sa so zázemím pre novinárov. V Bratislave je už pripravené akreditačné centrum, po dokončení výmeny mantinelov sa už mrazí ľad. Dokončujeme ešte výmenu gumených podláh a IT-infraštruktúry," uviedol riaditeľ organizačného výboru MS Igor Nemeček.



Pre samotných hokejistov, členov výprav i predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) sú už pripravené hotely. Návštevníkov šampionátu čaká viacero sprievodných akcií. "Počas MS sa uskutoční trénerské sympózium, Kongres IIHF a uvedenie legiend do Siene slávy IIHF. Medzi inými do nej uvedú Miroslava Šatana a Žigmunda Pálffyho," dodal Nemeček.